Hablamos con Yiğit Özşener , protagonista de 'Una vida perfecta', sobre su personaje y su carrera

Después de un "Hola. Buenos días" en perfecto español, "tengo curiosidad por saber qué quieren conocer de mí", son las primeras palabras que el actor turco Yiğit Özşener nos dirige con gran simpatía justo antes de comenzar la entrevista que ha llevado a HOLA.com a Estambul para conocer de primera mano todos los secretos de Una vida perfecta, la nueva apuesta turca de Telecinco. Una ficción que une lujo, amor, drama, comedia y thriller, todos los ingredientes para convertirse en el éxito del verano.

En la ficción, Yiğit da vida a Onur, único heredero de la distinguida y poderosa familia Gümüşçü y dueño de diversas compañías eléctricas. Además, es un hombre que sobresale en cualquier entorno por su exquisita educación, por su impecable estilo y por su carisma. Tras haberse casado con Şebnem, se siente feliz con su faceta como hombre de familia, pero el cuento de hadas se rompe cuando una sombra del pasado se cierne sobre su apacible vida. Onur es el tercer vértice del triángulo amoroso que junto a él forman Şebnem y Mesut, a quienes dan vida, Hilal Altınbilek (Tierra amarga) y Onur Tuna (Pecado original)

A los amantes de las novelas turcas su rostro les resultará familiar ya que lo descubrimos como Rıza Chirpiji en Sühan: Amor y venganza. En su entorno, nadie pensaba que el protagonista de Ramo iba para actor, puesto que estudió Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones en la Universidad Técnica de Yıldız e hizo un Master en Administración de Empresas, y sus pasos profesionales parecían encaminarse hacia ese mundo hasta que se cruzó en su vida el teatro ,hace ya más de tres décadas y eso cambio su existencia y su profesión.

Su trabajo no se ha limitado solo a estar sobre las tablas, sino que Yiğit también ha sumado proyectos en series y en el cine consolidando una sólida trayectoria actoral a sus espaldas. Hemos charlado con él sobre su personaje en la nueva producción turca de Mediaset; sobre su pasión por su profesión y sobre los límites que se pone a la hora de elegir sus trabajos.

La serie acaba de aterrizar en España, ¿podrías presentarnos a tu personaje para conocerlo mejor?



Onur viene de una familia aristocrática. Posee una enorme fortuna que comenzaron a amasar su abuelo y su padre, pero él ha continuado ese camino y la ha hecho crecer gracias a diferentes trabajos. Lo ha tenido todo en su vida, no sabe qué es perderlo todo. Se ve a sí mismo como un triunfador, se cree casi un Dios, hasta que sufre uno de los reveses más duros de su vida.

¿Sufre mucho en la ficción?

Sí. Pero no puedo entrar en detalles para no hacer spoiler.

¿Cómo reacciona Onur cuándo comienza a descubrir los secretos ocultos de Şebnem?

La serie se centra en el pasado de mi mujer y en sus relaciones conmigo y con otros personajes. Para es mí es un dile porque... ¿qué haría alguien si un día se levanta y se entera de que su esposa tenía un pasado muy oscuro?

¿Él se muestra compresivo ante esto?

En un primer momento y de manera natural, sí lo es. Pero le surgen las dudas, así que también hace sus investigaciones. Esto le puede hacer perder la confianza que tiene en su mujer.

¿Onur también tiene un lado oscuro?

Así es. Si no tienen esa doble cara, no son interesantes. ¿Cuánto tiempo se puede quedar mirando la audiencia aun personaje que solo brilla?

Como se suele decir: “ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”

Sí, es eso: una fusión de las luces y las sombras.

¿Qué ha sido lo más complicado de interpretar a Onur? ¿En algún momento te ha costado entender a tu personaje o su manera de actuar?

No he tenido dificultades para meterme en este papel. Al meternos en el personaje siempre encontramos sorpresas, se va sumando información... por lo que, en algún momento, aunque por muy poco tiempo, me surgió la duda de cómo transmitir algunas cosas de Onur a la audiencia de la manera correcta. No es porque él sea contradictorio, sino porque todo tenía que ir en armonía con el personaje que había creado desde el inicio.

¿Qué es lo que más te atrae de él?

Me gustan los conflictos y el dilema, así el personaje puede avanzar. Si no, sería solo una foto. Necesita una acción y tiene que estar vivo.

¿Cómo ha sido tu relación con tus compañeros de reparto Hilal Altınbilek y Onur Tuna? ¿Ha habido química?

Sí. Son dos grandes actores y cuando les tiras la pelota, siempre hay reacción por la otra parte. No hay prisa en los momentos profundos o de complicidad, pero siempre hay una acción-reacción. Es muy entretenido trabajar con ellos y creo que la audiencia también lo va a percibir así y ha disfrutarlo.

Ahora que conocemos a tu personaje, nos gustaría conocer un poco más a la persona, ¿cómo es Yiğit?

Soy actor desde hace tres décadas. Empecé mi aventura en el mundo de la interpretación en el teatro. Continué con televisión y después fui sumando proyectos de cine, películas, doblaje... En mi vida el teatro ocupa un lugar muy especial, aunque el resto de áreas son mis hijos también (risas). Me encanta actuar, muestra de ello es que sigo frente a vosotros después de 30 años.

¿30 años? ¿Naciste prácticamente actuando?

¡Oh, muchas gracias! ( dice en un perfecto español). Pero tengo 52 años (risas).

Y después de todos estos años de carrera y de tantos proyectos a tus espaldas, ¿qué es lo que te sedujo más de 'Una vida perfecta' para formar parte de la serie?

Sobre todo, las situaciones inesperadas que mi personaje iba a atravesar. Me preguntaba si sería capaz de transmitir de la manera correcta a la audiencia los problemas que iba a ir encontrando, si me harían avanzar más. Si era algo artificial no le llegaría al público y no tendría éxito, ese era mi dilema. No quería que esto fuera un negocio, sino algo interactivo con ellos.

Me ha llamado la atención leer que en una entrevista has comentado que te sentiste aliviado cuando viste que en la serie no había violencia física ni psicológica hacia las mujeres. ¿Qué trabajo no aceptarías nunca como actor?

Hablamos de algo cultural. Por mis principios no actúo en proyectos que contengan violencia hacia las mujeres o inciten al maltrato a los animales. Es algo que tengo por escrito en mis contratos. Si es resto lo hace, no es asunto mío, pero tengo mis valores, mi opinión y mi filosofía de la justicia, que es lo que cuenta para mí. Si no sería actuar solo por dinero y eso no va conmigo.

¿Cómo vives el fenómeno de que las series turcas triunfen a nivel mundial?

Hace años que ocurre y es algo que nos hace estar orgullosos. No podemos explicar la sensación de lo que estamos haciendo, porque no es solamente un negocio, es algo emocional que compartimos.

¿Conoces nuestro país?

¡Sí, amo España! He estado en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Granada, en Cádiz y... ¡me encanta Tarifa! (risas).

Buena elección, ¿eres surfero y has ido a practicar este deporte a sus playas?

No, pero me gustó mucho el lugar, la gente, la comida... Conozco más el sur, pero tengo muchas ganas de ir al norte y visitar Galicia. España es muy bonita y se come muy bien. A la vuelta de un viaje a Portugal hice una parada de un día en Madrid solo para poder comer allí (risas).