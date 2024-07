Hablamos con Hilal Altınbilek, protagonista de 'Una vida perfecta': 'Todos tenemos conflictos y traumas en la vida real'

Descubrimos a Hilal Altınbilek como a Süreyha en Tierra amarga, una mujer que comenzaba siendo dulce y algo débil, pero que acababa convirtiéndose en la señora de todo Çukurova. Tras un pequeño parón profesional que le permitió resetear y elegir con calma el siguiente paso en su carrera, la protagonista de Karagül: Tierra de secretos vuelve a nuestras pantallas con Una vida perfecta, la nueva apuesta turca que llega este miércoles a Telecinco y que promete conquistarnos con su mezcla de lujo, pasión, romance, venganza y thriller. En esta serie, la también modelo, de 33 años, nos sorprenderá con un nuevo registro dejándonos con la boca abierta ante Şebnem, un personaje fuerte y complejo que, tras una infancia siendo ninguneada, decide cambiar de aspecto para conseguir su sueño de ascender de posición social. Pero mantener su nuevo estatus no será fácil y su idílica vida correrá peligro cuando personajes de su oscuro pasado, que creía olvidados, regresen.

Desde niña, la guapa actriz sintió la llamada del arte y ya en la escuela primaria comenzaba a hacer sus pinitos sobre las tablas. El gran trabajo de Hilal frente a las cámaras no es fruto de la casualidad sino de una completa formación y de más de una década de carrera. No en vano, su belleza y su talento interpretativo la han llevado a convertirse en uno de los referentes del mundo del espectáculo para las mujeres de su generación. Nos hemos desplazado hasta Estambul para charlar con la artista sobre la serie, que ha arrasado en Turquía; sobre cómo fue para ella dar vida a esta mujer de rompe y rasga; sobre sus aspiraciones laborales y sobre la vida ¡Prepárate para conocer mejor a una de las actrices turcas del momento!

Tras finalizar Tierra Amarga, serie con la que te descubrimos en España, estuviste un tiempo sin aceptar ninguna oferta porque, según te escuché decir, te sentías bloqueada por el agotamiento, ¿qué tenía de especial Una vida perfecta para que dijeras que sí?

Lo primero, porque era totalmente diferente a otros proyectos en los que he participado. Cuando me llegó el guion vi que el personaje era muy complejo. Era un reto para mí meterme en un papel completamente distinto a lo que había hecho hasta ahora. Ese fue el motivo principal por el que me llamó la atención y me interesó tanto.

¿Cómo es Şebnem y cómo va a evolucionar en Una vida perfecta?

No quiero hacer spoilers pero... es un personaje que tiene muchos traumas y muchas dificultades que la frenan, que la están conteniendo. Pero, al mismo tiempo, en cada etapa está evolucionando internamente. Es lo que puedo decir para no desvelar nada pero, en cada capítulo, hay nuevas sorpresas sobre ella. Eso es algo que me encantó de este trabajo y de este rodaje.

¿Podrías definir con adjetivos a tu personaje?

A pesar de sus conflictos internos es una buena persona. Es una buena madre, muy amable, inteligente, no tiene miedo a nada... Estos serian sus rasgos fundamentales. Es una mujer que solo aspira a ser buena persona.

Y ya que nos has confesado qué es lo bueno de Şebnem, ¿qué sería lo malo?

Voy a desvelar un pequeño secreto: hay un asesinato relacionado con ella. Y, por este motivo, se podría pensar que es mala, que se ha creado una vida para ocultar este hecho, pero no es así porque tiene un motivo de peso para hacerlo. Su vida no es una mentira en absoluto, ni debemos censurarla. Ella realmente la siente como propia: Şebnem ama a su marido Onur ( Yiğit Özşener ), está enamorada de él. No hace nada malo salvo ese crimen... ¿Quieres investigar más sobre eso? ¡Tendrás que verlo! (risas)

Llama la atención que no finja, sino que realmente sienta como suya la vida que ha creado.

Sí. Como actriz he construido el mundo de mi personaje y ella ama de manera real. No es por dinero o por una posición. Realmente, ella quería crear una familia, querer a alguien y convertirse en su esposa.

Se trata de un personaje muy complejo, con muchos traumas y muchas capas, ¿cómo ha sido para ti ese proceso previo de creación de Şebnem?

No ha sido difícil porque todos los seres humanos somos así: todos tenemos conflictos y traumas en la vida real.

Ahora eres Şebnem, una joven poderosa, con fuerza, valiente... antes fuiste Süleyha en Tierra Amarga,, también un personaje de fuerte carácter ¿qué te gusta de estos papeles de mujeres empoderadas?

En mi anterior proyecto era fuerte y poderosa, pero no tanto como en Una vida perfecta. Süleyha tenía ambición, era decidida... pero también era un poco frágil. Este papel es algo nuevo que sumar a mi carrera como actriz creando un personaje aún más fuerte. Algo que personalmente me inspira y que también quiero hacer en mi vida: ser una mujer fuerte.

¿Qué has aprendido de Şebnem ? ¿Qué te ha aportado?

Este personaje es un contraste conmigo, porque no soy una persona que se adapta fácilmente a las nuevas situaciones de la vida. Pero Şebnem, le guste o no, se está adaptando a todas las novedades y riesgos que se le presentan, eso también es algo que me atrae mucho de ella. Me ha enseñado a cómo adaptarme fácilmente a situaciones nuevas e inesperadas y a ser fuerte.

¿Estarías dispuesta a aprender nuestro idioma para trabajar en España?

¡Me gustaría mucho! Hasta este momento no me lo había planteado, no entraba ni en mis planes ni en mi carrera, pero ahora sí.

¿Conoces nuestro país?

No, aún no he podido ir, pero me gustaría mucho conocer España.

¿Alguna película o serie española que hayas visto y te haya gustado?

La película de Almodóvar con Antonio Banderas, donde interpreta a un médico, hace una operación...(piensa hasta que recuerda el título) La piel que habito. Me gustó mucho.