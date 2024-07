Todo sobre Dani y Lucía Summers, los mellizos del líder de Hombres G

Como no podía ser de otra manera, David Summers reunió a prácticamente toda su familia en su boda con Christine Cambeiro, celebrado el pasado sábado 20 de julio en la casa que tiene a las afueras de Madrid. Estuvieron la madre del cantante y la familia de su hermano Manuel, de la misma forma que no faltaron los dos hijos que David tuvo con Marta Madurga. Hablamos de los los mellizos Daniel y Lucía, de veinticuatro años, que también tuvieron cierto protagonismo en el gran día.

© CLICK 10 El cantante, momentos antes de pasar por el altar, acompañado de sus dos hijos mellizos, Dani y Lucía, y sus dos mascotas, 'Paco' y 'Norah'.

Durante la celebración, Dani se subió al escenario con su padre y con el resto de los Hombres G para repasar tres de los mayores éxitos de la mítica banda. Con su hijo a la guitarra, David Summers y sus compañeros tocaron Voy a pasármelo bien, Te quiero y Devuélveme a mi chica. Tres himnos generacionales que animaron de lo lindo a Paula Echevarría, Jaime Martínez-Bordiú, Raquel Revuelta y al resto de los cerca de ciento cincuenta invitados. Igualmente lo disfrutó Lucía, la hija del cantante.

“La boda más bonita del mundo y la más elegante. No puedo estar más orgulloso de ellos, que los amo con locura”, ha expresado estos días Daniel, quien no ha dudado en guardarse varios ejemplares de ¡HOLA! para recordar el gran día. “Ya tengo algunas revistas para leer y que quede en el recuerdo como un gran tesoro”, ha continuado expresando el hijo de David Summers, antes de dedicarle unas cariñosas palabras a su padre y a Christine. "Orgulloso. Os quiero muchísimo. Siempre os querré y os amaré. Sois mi vida entera, el secreto de mi éxito y gloria. Si el tiempo me ha traído hasta aquí y con vosotros, no me arrepiento de nada".

© CLICK 10 En su boda, el líder de Hombres G y su banda se subieron al escenario acompañados un quinto componente, alguien muy especial para el cantante: Dani Summers.

Dani es una persona muy especial y, al igual que David Summers, tiene la música en su ADN. Especialmente, el pop, el rock y el blues, que son estilos que practica tocando la guitarra, la batería, el piano, el ukelele… Además, cuenta con un estudio de grabación en la casa de su padre, con quien el joven vive en la actualidad. Allí, compone las canciones que lleva publicando en solitario desde 2021 –antes tenía un grupo llamado Las Abejas Rojas–. De hecho, es tan prolífico que ya tiene cuatro EPs y dos discos que se pueden escuchar en las plataformas de streaming.

Un mes antes de la boda familiar, Dani presentó Rock A La Par, en un acto en el que también estuvieron su padre e Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de un proyecto de la Fundación A La Par que está buscando desarrollar las habilidades musicales de personas con discapacidad intelectual. Para ello, tiene abierto un casting hasta septiembre con el objetivo de formar un grupo de música.

© @dandisummers Dani Summers posa junto a su madre, Marta Madurga, la exmujer del intérprete de 'Devuélveme a mi chica'. © @dandisummers El regalo de cumpleaños de Marta Madurga, un retrato hecho a mano por su propio hijo.

Por otro lado, Dani demuestra tener buena mano para la pintura y el dibujo. No hay más que echar un vistazo a sus redes para encontrar los retratos que le ha hecho a su madre y a Christine Cambeiro. Hace también unas semanas, participó en el taller Arte y Aventuras en Madrid, otra iniciativa artística formativo dirigido a personas con discapacidad intelectual.

Por su parte, su hermana melliza ha enfocado su carrera profesional al mundo de los animales y ha decidido estudiar veterinaria en la Universidad Europea de Madrid. No obstante, Lucía, que guarda un gran parecido físico con su madre, también es otra apasionada de la música. Tal y como ha contado David Summers en alguna entrevista, su hija “canta fenomenal” y “también compone, pero en inglés”. Sin embargo, el líder de Hombres G ya nos ha avisado que Lucía es 'mas tímida'. Quizá se anime algún día a compartir sus composiciones, como ha hecho su padre y su hermano.

© CLICK 10 Lucía Summers muy sonriente en la boda de su padre.