¿Se avecina un nuevo reencuentro de 'Médico de familia'? Aarón Guerrero responde a la gran pregunta

Aarón Guerrero, el actor que interpretó a Chechu en la mítica Médico de familia, ha reaparecido a través de una llamada telefónica en el programa Fiesta. La charla entre el ahora empresario y los colaboradores del magacín sirvió para recordar su personaje en la exitosa serie, pero también para hablar de un posible y nuevo reencuentro de sus protagonistas (tras el que vivieron en 2018).

El intérprete confirmaba que, a día de hoy, sigue manteniendo el contacto con sus compañeros de la ficción y que, incluso, tienen un grupo de WhatsApp con el mismo nombre de la serie por donde hablan a menudo. También ha confesado que, desde hace bastante tiempo, todos están buscando fechas para "hacer una quedada", y aunque "es complicado", harán todo lo posible por cuadrar sus calendarios. "Os enteraréis cuando lo consigamos", explicaba.

Al mismo tiempo, Aarón agradeció al programa de Telecinco que contaran con él para recordar a Chechu "en la que fue mi casa", ya que el plató donde se graba Fiesta es el mismo donde se rodó Médico de familia en su día. En este sentido, recuerda la serie con muchísimo cariño porque "era una segunda familia", ya que se pasaban juntos muchas horas al día por trabajo. "Teníamos una relación tan chula que conseguíamos traspasar la pantalla", señala el actor, convencido de que ese sentimiento lo podía percibir la gente.

Cabe recordar que Bertín Osborne consiguió juntar a parte del elenco de Médico de familia en su programa Mi casa es la tuya en 2018, entre ellos Lydia Bosch (Alicia en la serie), Luisa Martín (Juani) y Francis Lorenzo (Julio). Emilio Aragón, que no pudo estar presente aquel día, explicó después que le gustaría hacer un reencuentro: "Sería bonito e interesante", dijo en una entrevista a Jordi Évole. Eso sí, descartó hacer un remake ya que "no se puede hacer es lo mismo de aquella época".

Una vida lejos de los focos

A sus 37 años, Aarón Guerrero vive alejado del mundo de la interpretación desde hace ya tiempo y actualmente se dedica a la restauración. Además, "estamos haciendo un vino", explicó. A pesar de estar muy contento con esta etapa de su vida, no le cierra del todo las puertas a la actuación. Asegura que nunca la dejó "porque no me gustara o me hubiera cansado", al contrario, "me encanta". De esta forma, afirma que estaría dispuesto a volver a la televisión si fuese un papel que le apetezca hacer.

En el plano personal, está casado con la diseñadora de interiores Salomé Gadea, y el matrimonio tiene un hijo en común, Beltrán, de cinco años. Se dieron el 'sí, quiero' el 22 de mayo de 2021 en la Parroquia de San Fernando en Madrid rodeados de familiares y amigos, en una ceremonia muy emotiva donde su hijo les acercó las arras.