Hablamos con Nika tras su emocionante regreso a los escenarios: 'Lo hice por mi hija'

Hace unos días, Nika pudo volver a subirse a un escenario y reencontrarse con su público. Fue un momento muy emocionante para ella, ya que la cantante madrileña ha vivido una etapa muy difícil tanto a nivel personal como profesional. "No olvidaré nunca la carita de mi hija mirándome", asegura la que fuera concursante de Operación Triunfo 2002. Y es que hacía mucho tiempo que no la veíamos cantando en directo. ¿El motivo? Ella misma nos lo cuenta y nos habla del lado menos amable de la industria musical que ha vivido en carne propia. Hablamos con Nika también de sus próximos proyectos y de lo mucho que le gustaría participar en un programa como Tu cara me suena: "Llevo muchos años intentándolo". La intérprete de Ser yo nos descubre la vena artística de su hija Stella, que ya tiene cinco años, y las lecciones que ha aprendido al tener que enfrentarse a los duros reveses que le ha dado la vida.

© Diego Lafuente Nika posando en el Hard Rock Hotel de Madrid

- Nika, ¡cuánto tiempo! ¿Cómo estás?

Bien. Con salud y doy las gracias por ello. A partir de ahí, lo demás. A nivel personal estoy en un momento muy introspectivo y reflexivo, prendiendo a vivir desde el dolor de la pérdida de mi madre.

- ¿Podría decirse que estás viviendo una etapa de cambios en muchos sentidos?

Sí, definitivamente estoy viviendo una etapa de cambios significativos. El duelo ha transformado mis creencias y mi manera de ver la vida. Me ha llevado a replantearme muchas cosas y a despertar nuevas formas de pensar y de sentir. Esta transformación no solo afecta a cómo veo el mundo, sino también a cómo me relaciono con los demás. Estamos en continuo proceso de cambio y evolución. Esa es la vida.

- También has estrenado nuevo look. Dicen que cuando nos cambiamos el pelo es porque se ha producido algo importante en nuestra vida, porque queremos romper con el pasado, empezar un nuevo capítulo... ¿en tu caso ha sido así?

Llevaba tiempo necesitando un cambio. Seguramente sea el reflejo de ese deseo de cambiar algo a nivel interno. Y con la excusa de la actuación en las fiestas del Orgullo pues di ese paso.

© Diego Lafuente "Quería que mi hija viera esa felicidad en mí, ya que en los últimos tiempos no ha podido verla muy a menudo"

- No te subías a un escenario desde hace tres años, ¿cómo fue?

Pues lo hice por mi hija. Para mí, subirme a un escenario siempre es sinónimo de felicidad, pero quería que ella viera esa felicidad en mí, ya que en los últimos tiempos no ha podido verla muy a menudo.

- No me imagino la ilusión que te hizo que estuviera tu hija presente, ¿qué te dijo?

No olvidaré nunca su carita mirándome. Uno de los momentos más increíbles y felices para mí fue ver a mi hija feliz viéndome feliz haciendo lo que más amo que es estar encima de un escenario. Estaba entre asombrada orgullosa amorosa y no se quería ir de allí.

- Parece increíble que hayan pasado 22 años desde que te conocimos en Operación Triunfo, ¿qué piensas al echar la vista atrás?

¡Siii... 22 años! Increíble cómo vuela el tiempo. Pienso que soy muy afortunada de haber vivido algo tan increíblemente extraordinario que, a día de hoy, me sigue aportando cosas bonitas.

© nikavission

- La última vez que te entrevisté fue en febrero de 2021 y me hablabas del daño que te había hecho la industria musical, ¿te imaginabas que el camino sería tan difícil?

Ya me lo advirtieron, pero necesitaba experimentarlo en mis propias carnes. Desde luego que esa advertencia fue tal cual: 'La industria es cruel y desagradecida', y tal cual. Al final es un negocio y somos números con el símbolo del euro, y ahí es donde entra el conflicto con la sensibilidad del artista. He sufrido muchísimo, y una cosa que he aprendido es que el talento no es lo único que se necesita para el éxito o que te den una oportunidad. Es casi igual de importante cómo manejas tu carrera y lo buen relaciones publicas que seas. Yo en esto último durante mis primeros años, que fueron los cruciales, suspendí en todo. Pensaba que con sólo el talento ya te iban a dar las oportunidades, y no es así.

- ¿Qué es lo que más has sufrido o lo que más ha afectado a tu carrera como cantante?

Bueno, sin duda los prejuicios por haberme dado a conocer en un programa como Operación Triunfo y ser mujer. Siempre me ha tocado tener que demostrar más que si no hubiera participado en un concurso así. Como anécdota, te puedo contar que una persona de la discográfica dijo que mi trabajo, mi disco, era buenísimo, y que si hubiera tenido 20 años me hubieran fichado, pero con 35 ya...

"He sufrido muchísimo, y una cosa que he aprendido es que el talento no es lo único que se necesita para el éxito"

© nikavission

- Has hablado también de que han intentado "boicotearte", ¿a qué te refieres?

No es que me hayan intentado boicotear, es que curiosamente en lo que llevamos de año se me ha dado la misma situación, triste situación, con tres personas diferentes y prácticamente en el mismo tiempo o una detrás de otra: productor manager, hombre poderoso en el mundo del espectáculo que se interesa por mí, que dice creer en mi talento, que dice que me va a ayudar, que me llena la cabeza de ilusiones, que juega con ellas y cuando me propone "algo" que yo no quiero darle, me anula, desaparece, vacío, no existo. Pero no me ha pasado solo respecto a la música, también en el mundo empresarial, como cuando he querido iniciar alguna acción respecto a mi faceta como profesora de yoga.

- ¿Qué les dirías a todos los fans que se preguntan si vas a volver a la música?

Les diría que cuando tenga que ser será. Que sí que quiero, por supuesto, que confío en que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Ni antes ni después.

- ¿Echas de menos los conciertos, el contacto con el público...?

Con el tiempo me he dado cuenta que lo más difícil de conseguir en la vida es la paz y la tranquilidad, que hay una parte de mí que antes no reconocía que necesita esa paz, esa tranquilidad, ese estar con mi hija y disfrutar de momentos tranquilos y no estar expuesta todo el tiempo. La gente es muy cruel y con las redes hay vía libre para ello continuamente. Echo de menos el escenario porque para mí cantar es mi máxima realización, y poder ayudar y llegar al corazón de la gente, pero también valoro y amo el momento de paz y tranquilidad y disfrute con mi hija, mis perritas y la gente que quiero. Doy gracias cada día por ello. He vivido muchos de mis sueños y la vida va evolucionando.

© GTRES Nika en Operación Triunfo 2002

- Hace tiempo que no sabemos nada de tu grupo Münik, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿tuvo algo que ver tu separación de Jordi Roselló?

Obvio... Jordi era el batería del grupo y es inviable que nos volvamos a subir juntos encima del escenario.

- A principios de 2022 anunciaste tu ruptura con Jordi, ¿cómo está ahora tu corazón? ¿tienes ganas de volver a enamorarte?

En realidad, nos separamos en julio de 2021. Llevo tres años soltera. Mi corazón está tranquilo ahora mismo. Ganas sí, lo que no tengo es libertad ni tiempo. La última cita que tuve, mi hija se quedó en casa con su abuelo llorando porque me iba a cenar sin ella. Imagínate cómo fui yo a esa cita, pensando en mi hija agarrada a mi pierna para que no me fuese. Mis circustancias me lo ponen muy difícil. Pero sí te digo que, una vez sanadas muchas heridas, me muero de ganas de vivir un amor real, sin juicios, que me acepte tal y como soy, que me ayude a brillar, que estemos en el mismo equipo. Mi concepto de lo que es el amor de pareja ha cambiado muchísimo en estos últimos tiempos. A mis 44 años, tengo más claro que nunca qué es lo que quiero y lo que no en una relación.

© GTRES Nika con su hija Stella en octubre de 2022

- ¿Crees que es difícil encontrar un compañero de vida por el hecho de ser conocida?

No creo que sea ese un motivo, pero sí el que por mi profesión haya vivido experiencias y relaciones muy extraordinarias. También que esté continuamente en una búsqueda de crecimiento personal y de amor propio. Al igual que a largo de mi vida, he vivido situaciones no tan bonitas. El dolor siempre te ayuda a crecer y a saber qué es lo que no quieres volver a vivir.

- Tu hija cumplió cinco años el pasado mes de abril y parece que ha heredado tu vena artística, ¿cómo es Stella?

¿Tu crees? (sonríe) Bueno, es lo que lleva viviendo y viendo en casa toda su vida. Le gusta ponerse a cantar y bailar delante del espejo disfrazada. Esa era yo tal cual a su edad, y recordarme en ese momento me hace muy feliz. Es un regalo que ella me hace a diario sin saber: el poder conectar con mi niña interior. Stella es una niña muy sensible y cariñosa, muy despierta, divertida y con mucho temperamento, como buena Tauro.

© GTRES Los concursantes de Operación Triunfo 2002

- ¿Sabe que su madre es famosa? ¿le has puesto grabaciones de OT, videoclips...?

¡Siii! Me gusta que me vea feliz encima de un escenario, como el otro día. Precisamente ahí me preguntó por primera vez por qué la gente de la calle me conocía y me pedía fotos. Y entonces ya le tuve que explicar.

- Es una alegría veros juntas haciendo todas esas coreografías tan divertidas, ¿la ves con más interés en el baile que en la música?

Le encanta bailar, ¡pero es un alma libre! (ríe) y el baile es pura disciplina. Yo hice ballet clásico desde los cuatro hasta los trece años, y eso es lo primero que aprendí y que me ha servido para muchos aspectos a lo largo de mi vida. Con ella lo intentamos, pero nada... ella va por libre con sus bailes. También lleva un año con clases de piano, le encanta y es más disciplinada. Queremos que aprenda y que pruebe. Yo le enseñaré todo lo que sé, igual que con el tenis (aunque es su abuelo quien le enseña, porque conmigo no quiere). Luego ella que decida qué es lo que quiere hacer.

- Y tú, ¿has pensado participar en algún programa musical de televisión? ¿te haría ilusión?

Me encanta la televisión. Siempre estoy intentándolo, pero de momento no se ha dado... Estuve propuesta en los dos programas de baile que se emitieron este año y no hubo suerte, aunque a mí me gusta decir que no era el momento. Lo mismo con Tu cara me suena, llevo muchos años intentándolo.

© Diego Lafuente "Llevo muchos años intentando participar en Tu cara me suena"

- Siempre has contado con el apoyo de tus fans más incondicionales, ¿qué significa para ti? ¿sientes el cariño de la gente?

Eso es lo más increíble de mi profesión. Para mí, ese es el éxito. Hace poco un chico de Perú que me sigue desde OT vino a España y pudimos conocernos. Él se emocionó y yo también. El poder haber dejado una huella tan bonita y a lo largo de tantos años en alguien con mi música y mi voz, es un regalo de la vida.

- ¿Cómo se presentan estos meses? ¿tienes nuevos proyectos?

Tengo varios, pero cómo buena profesora de Yoga y mística-espiritual que soy, hace tiempo que no comparto nada hasta que no esté ya finalizado. Las energías tienen mucho poder, sobre todo las no tan buenas de la gente que no te quiere bien.

- ¿Ya tienes planes para este verano?

Ya hice una escapada en familia a Portugal y también estuve en Marbella disfrutando del Starlite. Alguna escapadita más seguro que haré. Cómo buena sagitario, ¡necesito movimiento!