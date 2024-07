Avance de 'Hermanos': Asiye, en shock tras recibir el vídeo que puede cambiarlo todo

Los últimos acontecimientos no están poniendo las cosas fáciles a muchos de los protagonistas de Hermanos: los Eren están atravesando un duro bache económico; para Nebahat el dinero no es problema pero sigue sin confiar en Akif por su relación con Süreyya, quien, además, se acaba de convertir en nueva socia del club; al igual que Göthan, que ahora controla el 30% de las acciones del local que pertenecen a su hijo Berk. ¿Cómo reaccionará Ayla cuándo se entere?

La nueva relación entre padre e hijo ha acabado por desestabilizar a la exmujer de Resul, quien, tras ver que el novio de Aybike ha comprado una participación en el club para su padre biológico, no puede más. La mujer no entiende que el joven se sienta más cerca de un hombre al que acaba de conocer que de ella que ha cuidado de él toda la vida y toma una drástica decisión: decide irse de casa.

Pero Ayla no esta sola en esto y recibe el apoyo de su amiga Nebahat. La mujer de Akif le ofrece quedarse en su casa y un trabajo como gerente en el club. Acto seguido, comunica esta decisión a Süreyya y Göthan, sus nuevos socios, que, al estar en minoría, no tienen más remedio que acatarla. Eso sí, el padre de Berk al que parece que no le ha hecho muy feliz esta noticia, no duda en amenazar a la madre adoptiva de su hijo.

Un intento de provocación que acaba de manera inesperada

Para seguir contribuyendo a la economía familiar, Ömer consigue un nuevo trabajo como aparcacoches en un club nocturno. Sarp, en su línea, trata de molestar y de provocar a su hermano acudiendo al local a celebrar su cumpleaños.

Pero, una vez más, acaba metiéndose en líos y es el joven Eren quien, en lugar de mirar hacia otro lado, intercede y lo salva de recibir una buena paliza.

Recelos y desconfianzas

Elif trata de mediar entre Ayla y su hermano. La decisión de la nueva gerente del club de mantenerse lejos de Berk para intentar que chico recapacite queda en un segundo plano cuando, tras escuchar una conversación privada de Gökhan, se da cuenta de lo peligroso que puede llegar a ser. De nuevo intenta que el muchacho entre en razón y, finalmente, consigue que el joven comienza a dudar de su padre.

Aunque trata de creerle con todos sus fuerzas, el hecho de que Akif esté fuera de casa todo el día no ayuda a que Nebahat se sienta más segura con respecto a su relación. Sin embargo, en esta ocasión no debería alarmarse ya que no se trata de una nueva infidelidad, sino de que el empresario ha montado guardia en torno a casa de los Eren intentando recuperar el paquete que la mujer de Sado le envió a Ömer con el video donde se desvelaba la identidad de la persona que acabó con la vida de Suzan. Una situación que Fatma no dudará en aprovechar para que el padre de Doruk le ayude en las tareas del hogar.

Una nueva humillación

Tras llegar a un acuerdo con Aybike para que la joven no cuente lo que sabe sobre la muerte de Ahmet, Şevval paga la deuda que los Eren han contraído por su casa. Desconociendo los motivos reales que la han llevado a hacerlo, Orhan se presenta en su casa para agradecerle su generoso gesto y le lleva un detalle. Momento que la madre de Yasmin y Sarp aprovecha para ofrecer al hombre un trabajo como su chófer por un mísero sueldo.

Desesperado por la situación que están atravesando, el tío Eren acepta el empleo. Su hijo y su sobrina se dan cuenta de que, una vez más, la mujer ha conseguido humillarlos de nuevo. Además, no contenta con ello, intentará meter en problemas a su nuevo conductor en la carretera.

El amor florece pero... los problemas y el peligro también

Ayaz hace una declaración de amor pública y, aunque no desvela quien es la afortunada, no hace falta porque todos los chicos saben a quien va dirigida. Asiye sueña con el chico después de saber que está enamorado de ella. Se imagina que ambos están juntos y, finalmente le confiesa que siente lo mismo que él.

Cada día están más unidos y los dos están muy contentos porque comparten un trabajo de fotografía para clase que les va a permitir pasar más tiempo juntos.

Pero lo que jamás imaginaron es que, una cosa tan inocente como eso, pudiera convertirse en algo tan peligroso cuando, de repente, se ven implicados en medio de una pelea entre mafias que acaba con un muerto. Los jóvenes no dudan y denuncian los hechos ante la policía. El problema se acrecienta para ellos al verificar en comisaria la identidad de uno de los implicados, sin ser conscientes de que uno de los cabecillas sigue suelto y los mantiene vigilados de cerca con el objetivo de vengarse y acabar con ellos.

En el colegio, Asiye se queda en la biblioteca para terminar un trabajo de clase. La chica se despide de Ömer en una escena que, sin entender muy por qué, nos deja sobrecogidos.

Finalmente, el paquete que Akif lleva días tratando de interceptar ha llegado, pero es Asiye quien lo recibe y la que ve el contenido del vídeo que lo va a cambiar todo quedando completamente en shock. ¿Cómo reaccionará la joven? ¿Cómo le contará a su hermano lo que acaba de descubrir?