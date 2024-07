Sergio Peris-Mencheta abre su corazón en su 20 aniversario con Marta Solaz mientras se recupera del trasplante de médula

Sergio Peris-Mencheta se encuentra recuperándose poco a poco tras recibir el alto después de someterse a un trasplante de médula el pasado 28 de mayo en el hospital City of Hope Medical Center en California. A pesar de este durísimo momento por el que está pasando, el actor de A salir de clase no ha querido perder la oportunidad de dedicarle unas emocionantes palabras a su compañera de vida y su mayor apoyo, Marta Solaz, para celebrar 20 años juntos.

"20 años a tu lado, Solaz… vaya viaje bonito", ha comenzado escribiendo en su perfil público junto a un vídeo en el que aparecen los dos caminando por la calle. Una dedicatoria en la que ha confesado que de momento no se encuentra recuperado al 100%: "Ya me hubiera gustado 1 vídeo currao, pero no está la energía pa ná", ha continuado explicando para terminar felicitando a su chica por estar a su lado durante dos décadas: "Felices primeros 20. Shape of my heart".

Marta Solaz, por su parte, también ha querido felicitar al amor de su vida con un selfie de ambos: "20 años juntos. El año que viene lo celebramos como merecemos". A pesar de que ambos han sido siempre muy celosos de su intimidad y su relación, no cabe duda que tienen una relación sólida en la que son mutuamente su mayor apoyo. Cabe recordar que tras conocerse en A salir de clase, tras varios años juntos se dieron el 'sí, quiero' poniendo el broche de oro a su historia de amor en 2017 con una íntima boda celebrada en la playa de Montgat en Barcelona.

Una publicación que en cuestión de minutos se llenó de likes y comentarios de sus seres queridos y de los seguidores de ambos, pero también de compañeros de profesión como Rozalén: "Os quiero. A por 20 más", escribió. Silvia Abascal también les ha comentado: "Feliz JUNTOS. Os quiero Caminantes"; Andrea Guasch: "Y a seguir contando"; Inmanol Arias, Xenia Tostado o Miguel Ángel Muñoz que han llenado el vídeo de comentarios.

A pesar de haberse sometido al trasplante de médula y encontrarse en un periodo de rehabilitación, Segio Peris-Mencheta confesó en una entrevista telefónica concedida a La Ventana, de la Ser, que aún se encuentra en una fase "muy dura". Además el director y cineasta confesó cómo es su estado actual: "Estoy tirando, la verdad. Es una fase muy dura. Yo estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no. Estás en casa pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora".

Peris-Macheta, quien vive en Los Ángeles con su mujer, la actriz Marta Solaz y sus dos hijos, Río y Olmo, de 12 y 10 años, también relató que "estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir, esa es la gran ventaja, no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho, pero prácticamente me paso las horas durmiendo".

En cuanto a su faceta profesional, a pesar de estar en un momento que tiene que descansar y centrarse en su recuperación, se siente muy orgulloso de su obra de teatro, 14,4, que cuenta la historial real de Ahmed, un niño de nueve años que escapa de una infancia marcada por el maltrato familiar en Tánger (Marruecos) hacia Europa. "Es el momento de mi vida en el que más orgulloso estoy de mí mismo. De haber sacado fuerza de flaqueza. Aparte de dirigir la obra, estoy dirigiendo un documental desde enero y lidiando con la enfermedad. Al final, ha sido todo a la vez", relataba.