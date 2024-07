Sergio Peris-Mencheta, tras recibir el alta hospitalaria: 'Soy un señor de 150 años que se desplaza como puede'

Sergio Peris-Mencheta ha recibido el alta hospitalaria tras someterse a un trasplante de médula el pasado 28 de mayo en el hospital City of Hope Medical Center, de la ciudad de Duarte, en California. Pese a ello, todavía tiene por delante una larga y complicada recuperación. En una entrevista telefónica concedida a La Ventana, de la Ser, el actor, de 49 años, ha reconocido que se encuentra en una fase "muy dura".

© Getty Images

"Estoy tirando, la verdad. De esta fase no me hablaron antes y es una fase muy dura. Ya estoy en casa, pero pensaba que te mandaban a casa cuando ya estabas bien, y no. Estás en casa pero eres un señor de 150 años que se desplaza como puede con un cúmulo de náuseas, vómitos, fatiga, diarrea... Todo pasa por tu cuerpo en un espacio de una hora", ha explicado al locutor Carles Francino desde su casa de Los Ángeles, donde vive con su mujer, la actriz Marta Solaz, y sus dos hijos, Río y Olmo, de 12 y 9 años.

Peris-Mencheta ha confesado que en este momento tan delicado de su vida está aprendiendo a ser paciente. "Llevo un mes en el hospital desde que me hicieron el trasplante y hace tres o cuatro días salí. Ahora estoy en casa dejándome cuidar, esta vez me están dejando dormir, esa es la gran ventaja, no voy agarrado a un gotero, que también se agradece mucho, pero prácticamente me paso las horas durmiendo", ha declarado.

El actor también ha explicado lo importante que ha sido y sigue siendo para él su obra de teatro, 14.4, que cuenta la historia real de Ahmed, un niño de 9 años que escapa de una infancia marcada por el maltrato familiar en Tánger (Marruecos) hacia Europa. "Me coloca en una vibración que parezco el de antes. El rato que estoy hablando de teatro o pensando en futuros proyectos me vengo muy arriba y esto me ha ayudado muchísimo. Si hay algo que ahora mismo me salva es esto, el poder estar en contacto con esto", ha dicho. "Es el momento de mi vida en el que más orgulloso estoy de mí mismo. De haber sacado fuerzas de flaqueza", ha añadido. Después, ha recordado que desde principios de año está inmerso en un documental con Andreu Buenafuente. "Aparte de dirigir la obra de teatro, estoy dirigiendo el documental desde enero y lidiando con la enfermedad. Al final, ha sido todo a la vez", ha finalizado.