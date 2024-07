Céline Dion, aclamada por los fans, se da un baño de masas a la salida del hotel en París tras su épica actuación en los JJ.OO

Céline Dion han hecho historia brillando este viernes sobre la torre Eiffel de París durante la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024. Una noche inolvidable en la que la intérprete de My heart will go on, quien lució un elegante e impecable look de Alta Costura de Dior, interpretó en francés L'hymne à l'amour, de la artista francesa Édith Piaf. Tras este momento tan emocionante para ella y para todos los que la admiran, ha contado cómo se siente: "Llena de alegría estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas". Este sábado la cantante abandonó el hotel entre vítores y gritos con su nombre. Nada más salir del edificio en el que se estaba hospedando, se fotografió con sus fans, firmó varios autógrafos y se dio un baño de masas antes de marcharse. Todos los detalles en el vídeo.

