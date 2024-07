Lady Gaga y Céline Dion revolucionan París, ¿se confirma su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos?

Ha empezado la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024. La ceremonia de apertura tendrá lugar este viernes, 26 de julio, y la organización está trabajando a contrarreloj, ultimando los preparativos para que todo salga perfecto. Uno de los grandes misterios de la gala inaugural es quiénes serán los artistas que se encargarán de ponerle música a esta noche única. Durante estos últimos días se ha hablado de estrellas como Taylor Swift y Sabrina Carpenter, aunque las que suenan con más fuerza son, sin duda alguna, Lady Gaga y Céline Dion.

© GTRES

© GTRES

© GTRES

Las artista estadounidense provocó un enorme revuelo este lunes al aparecer por sorpresa en París. Llegó en una monovolumen de color blanco y, al ver la cantidad de fans que la estaban esperando, no dudó en salir a saludarles.

La intérprete de Poker Face llevaba un total-look negro, con gorra y gafas de sol, una chaqueta XXL de cuero y los labios pintados de un intenso color rojo. Lució una enorme sonrisa y no dejó de tirar besos y darles las gracias, además de formar con las manos un corazón.

Te recomendamos

© GTRES

© GTRES

El misterio ha rodeado a Lady Gaga desde que puso un pie en la Ciudad del amor. En todo momento ha estado 'escondida' por paraguas, carpas... y sus fans tienen claro que tiene que ver con su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, ya que no quieren que se filtre nada.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lo mismo ha sucedido con Céline Dion. A su salida del hotel, la artista canadiense se encontró con muchos seguidores que no dejaban de gritar su nombre y aplaudirla. La cantante de éxitos como My heart will go on, I'm alive o The power of love se mostró muy emocionada y conmovida por tantas muestras de cariño, tal y como reflejan estas imágenes.

© Getty Images

© Getty Images

Céline respondió muy cariñosa, saludándoles con la mano y dándoles las gracias. Además de emocionada también la vimos muy feliz y sonriente. Y es que si se confirma su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, va a ser un momento muy especial para ella. La cantante volvería a subirse al escenario mientras sigue su lucha contra el incurable síndrome de la persona rígida, que le provoca rigidez y espasmos en los músculos. La leyenda de la música ha padecido esta enfermedad en secreto durante 17 años pero a finales de 2022 decidió hacerlo pública porque "ya no podía ocultarlo más".

© Getty Images

En estos meses ha sentido el cariño incondicional de todos sus fans alrededor del mundo. En junio, la artista volvió a ponerse delante de los focos para estrenar su documental I am Celine Dion, de Prime Video, basado en su vida y su lucha contra este raro trastorno neurológico. ¿Serán los Juegos Olímpicos su regreso triunfal a los escenarios?