Hablamos con Eva Longoria, anfitriona de la gran fiesta del verano en Marbella

Este fin de semana, Eva Longoria ha vuelto a convertirse en una de las anfitrionas del verano durante dos días repletos de eventos de carácter benéfico. La actriz, que lleva más de doce años celebrando, junto a María Bravo, la cada día más internacional Global Gift Gala, en Marbella, ha vuelto a reunir a multitud de rostros vip tanto durante el evento deportivo Star Padel Slam (es una apasionada de este deporte) como durante las dos veladas —el sábado y el domingo— en las que la recaudación de fondos para Casa Ángeles fue el autén­tico leitmotiv.

La estrella latina ha encontrado un hueco en su ajetreada agenda para hablar con ¡HOLA! de sus retos al frente de la Global Gift Foundation y de sus planes de verano en la Costa del Sol.

© Jesús Chacón Sobre estas líneas, Eva Longoria posa, espec­tacular, antes de la gala "Me encanta recibir a amigos y familiares en mi casa de Marbella. Así que sí, habrá algunas fiestas en casa, ¡y espero que sean tan especiales como los veranos anteriores!"

—Este año, la Global Gift Gala cumple doce años. ¿Cuál ha sido el mayor reto durante este tiempo?

—El mayor reto ha sido adaptarnos a un mundo en constante cambio, asegurando fondos en medio de crisis económicas y reinventándonos durante la pandemia de la COVID-19. Global Gift Gala nació con el propósito de unir esfuerzos y recursos para ayudar a quienes más lo necesitan y hemos trabajado mucho para crear conciencia sobre las causas por las que luchamos, como la educación y el empoderamiento de las mujeres. Pienso que siempre nos quedan cosas por hacer. Me apasiona seguir con nuestro trabajo filantrópico, como en Casa Ángeles, que es un sueño hecho realidad.

—Una aventura que comenzó junto a Melanie Griffith y María Bravo, ¿cuáles son las anécdotas que recuerdas junto a ellas?

—Melanie y María son dos mujeres increíbles. A nivel personal, siempre hemos compartido momentos muy especiales. Melanie nos ha acompañado en la Global Gift Gala en varias ocasiones, siempre apoyando a la Global Gift Foundation en ciudades como Dubái y Londres. Ambas tienen un sentido del humor muy parecido. Estar en contacto con familias vulnerables hace que saques mucha fuerza de dentro y que le pongas pasión a todo lo que haces.

"Melanie (Griffith) y María (Bravo) son dos mujeres increíbles. A nivel personal, siempre hemos compartido momentos únicos" Las anfitrionas junto a José Manuel Calderón, Manolo Escobar y Berni Rodríguez, cofundadores de Pro­yecto 675, premiado esa noche © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Anna Barrachina © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Vicky Martín Berrocal © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Carlos Sobera © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Bernd Schuster con su mujer, Elena Blasco

Casa Ángeles

—Casa Ángeles es tu otro 'bebé' en España, ¿en qué punto se encuentra el proyecto?

—Es un proyecto que nace desde el corazón, el amor, la compasión y, sobre todo, mucha pasión y un objetivo: ayudar a niños con necesidades especiales y sus familias. María Bravo tuvo esa visión y el resto es ya historia. Ya está en pleno funcionamiento y se ha convertido en un centro de referencia en España, siendo ejemplo de inclusividad y solidaridad a nivel mundial. Casa Ángeles es la casa de todos, de la comunidad donde queremos que todos se sientan como en casa, un lugar donde lo que triunfa es el amor, que, como sabes, mueve montañas. Seguimos trabajando en fortalecer y adaptarnos a las necesidades del día a día, intentando adelantarnos a ellas. Nos encantaría poder llegar a más personas y, por supuesto, nos hemos planteado abrir en otras ciudades.

© CORDON PRESS La actriz, feliz y sonriente junto a su amigo Amaury Nolasco

Pasión por España

—¿Qué es lo que más le gusta de España a tu marido? ¿Y a tu hijo?

—Nos encanta España, la historia, la cultura, las tradiciones y, por supuesto, su gastronomía. Estamos enamorados de España, de su gente y su gran belleza.

—¿Cuáles son vuestros planes favoritos en Marbe­lla?

—Uno de nuestros planes favoritos es disfrutar de las increíbles playas y del ambiente relajado que nos ofrece. Nos encanta pasear por el casco antiguo, probar la deliciosa gastronomía local en los restaurantes junto al mar. Somos asiduos a los restaurantes de nuestro amigo Zazou Belounis, Nota Blu New Brasserie, Mamzel at Finca Besaya, La Plage Casanis y Casanis Bistrot, en el casco antiguo de Marbella. España tiene mucho que ofrecer y siempre estoy emocionada de explorar nuevos rincones y sumergirme en la diversidad cultural del país.

"Casa Ángeles es la casa de todos, la comunidad donde queremos que todos se sientan como en casa y un lugar donde lo que triunfa es el amor" © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Eva Longoria, María Bravo y Elsa Collins bailan divertida

—Siempre se ha dicho que eres una apasionada de la gastronomía, ¿cómo se te da cocinar? ¿Te has atrevido ya con una fabada?

—La gastronomía es una de mis grandes pasiones. Me encanta cocinar y experimentar con diferentes recetas. He sido muy afortunada porque, durante mis viajes, he podido deleitar y sorprenderme de la riqueza de sabores y la tradición. Aunque todavía no me he atrevido con la fabada, conozco otros guisos muy parecidos.

—Como gran anfitriona que eres, ¿darás alguna fiesta en casa este verano?

—Me encanta recibir a amigos y familiares en mi casa de Marbella, crear un ambiente acogedor y divertido y compartir buenos momentos con las personas queridas. Así que sí, habrá algunas fiestas y celebraciones en casa, ¡y espero que sean tan especiales como los veranos anteriores!

—Ahora mismo, ¿qué es lo que más te ilusiona?

—Sobre todo, disfrutar de la vida cotidiana con mi familia y amigos.

© JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Las anfitrionas posan junto a Kika Prette © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE © JESÚS CHACÓN / TONI RODRÍGUEZ / GRAN MELIÁ DON PEPE Varias imágenes de la labor de la actriz y la empresaria y filántropa en Casa Ángeles