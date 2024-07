Repasamos las tramas y frentes abiertos de 'Élite' antes del estreno de su octava y última temporada

Tenemos dos noticias para los seguidores de Élite, una les va a encantar, pero, es posible, que la otra no les guste tanto. La buena es que las puertas de Las Encinas se abren de nuevo el próximo 26 de julio y que volveremos a ser testigos de las aventuras de los alumnos más conocidos del prestigioso instituto. La mala es que tendremos que despedirnos de ellos para siempre ya que esta octava temporada pondrá el boche final a la serie española más longeva de Netflix. Mientras llega el momento del adiós, vamos a disfrutar del camino y de los nuevos episodios y a refrescarnos la memoria con las tramas abiertas de cara a esta nueva entrega.

La octava temporada gira en torno a la llegada de los hermanos Emilia (Ana Rot) y Héctor Krawietz (Nuno Gallego), líderes de la asociación de antiguos alumnos de Las Encinas, que hará que se tambaleen los cimientos del colegio. Influyentes, poderosos, corruptos y mala influencia, los Krawietz sembrarán el caos allá por donde vayan y destrozarán las vidas de los que caigan en sus redes. Solo habrá una persona capaz de enfrentarse a ellos y de plantarles cara: Omar (Omar Ayuso), quien estará dispuesto a lo que sea con tal de verles caer, porque, en definitiva, representan lo que siempre ha estado mal en el famoso instituto.

Pero, para entender bien todo lo que va a suceder, tenemos que ser conscientes de lo que ya ha pasado. Para ello, vamos a desgranar las incógnitas a las que tendrán que dar respuesta en los nuevos capítulos, a la ración de dramas, celos, turbulentas relaciones amorosas, crímenes y conspiraciones, entre otras muchas cosas, que quedaban en el aire en la séptima temporada.

Aunque nadie resultó herido de gravedad en el tiroteo en el instituto, debido a que Dídac (Álvaro de Juana) parece estar relacionado con este hecho, la madre de Isadora (Valentina Zenere) y la de Nico (Ander Puig) exigen su expulsión. Sin embargo, Luis (Alejandro Albarracín), un policía infiltrado como nuevo director de Las Encinas aboga porque se quede, al igual que Roberta (Luz Cipriota), que es amenazada por el hermano de Dídac. El enfrentamiento entre sus familias, complica la relación entre Isadora y el joven, pero ellos tratan de abstraerse de todo y enfocarse en sus sentimientos.

Mientras tanto, la chica se convierte en propietaria del negocio familiar, aunque solo de cara a la galería porque es su padre quien sigue tomando las decisiones. Isadora descubre que su novio ha estado colaborando con Luis, se siente traicionada y se aleja de él. Por otro lado, la policía informa a la joven de que creen que su familia y la de Dídac han estado cometiendo delitos junto a Catalina (Astrid Jones), juez corrupta y madre de Rocío (Ana Bokesa). El padre de Isadora intenta que maten a la magistrada. Sin embargo, la muchacha consigue que confiese sus crímenes delante de un micrófono oculto y los investigadores logran intervenir antes de que muera nadie. Tanto su progenitor como la jueza son encarcelados.

Nico y sus padres echan a Eric (Gleb Abrosimov) de casa por seguir tomando drogas y el joven huye. Superado por sus problemas de salud mental, sube a una azotea sin tener la certeza de si será capaz o no de lanzarse al vacío y acabar con su vida. Pero, en ese momento, se pone en contacto con la aplicación de ayuda a estudiantes y Sonia (Nadia Al Saidi) responde a sus mensajes. La chica le cuenta a Nico que cree que su primo está en peligro. El muchacho y sus padres consiguen evitar que Eric se suicide y le dejan claro que le quieren y que están ahí para lo que necesite.

Tras recuperarse del accidente, Iván (André Lamoglia) sigue haciéndose preguntas sobre quién la persona que lo atropelló realmente. Aunque todo apuntaba a Patrick (Manu Ríos), que se ha marchado, el joven no es capaz de creer que él pudiera ser el culpable, pese a que el coche que lo arrolló fuera el suyo. Además, echa de menos a su amado, aunque Joel (Fernando Lindez) llega para romper todos sus esquemas y rescatar al brasileño de su debacle personal y emocional. Ambos crean un estrecho vínculo, pero las cosas no van a ser tan fáciles puesto que el guapo repartidor tiene novio, nada más y nada menos que Omar, que regresa a Las Encimas atormentado por todo lo que vivió en las primeras entregas. Los tres se embarcan en un triángulo amoroso al más puro estilo Élite.

Por otro lado, la muerte de su padre, asesinado en la sexta temporada, no solo dejaba traumatizado al joven brasileño, sino que también provocaba la llegada de Chloe (Mirela Balic), una chica rodeada de escándalos sexuales, que irrumpía en escena junto a su madre Carmen, interpretada por otro de los nuevos rostros de la pasada entrega: Maribel Verdú. Pronto se descubre que ambas son la hermana y la madre de Iván, respectivamente. La noticia afecta mucho al chico, que no quiere saber nada de esa mujer, le ofrece dinero para que se aleje y decide aceptar un programa de intercambio en Sudáfrica. Un viaje al que no planea ir solo e invita a Joel a ir con él en calidad de pareja. Tras pensárselo mucho, el chico rechaza la invitación para intentar valerse por sí mismo y también decide poner fin a su relación sentimental con Omar, quien retoma la terapia para procesar todo lo que le pasó con Samuel en anteriores temporadas.

También hay que saber qué pasará con Sara (Carmen Arrufat) y Raúl (Álex Pastrana), los verdaderos responsables del atropello de Iván. La influencer cada vez es más consciente de la situación de maltrato que vive, algo que se acentúa al conocer a Jessica (Anitta), una profesora de defensa personal que le enseña a defenderse. La chica llega incluso a utilizar a Chloe para terminar definitivamente su relación con el joven, quien convierte a la recién llegada alumna en su nueva víctima aprovechando la mala relación de la chica con su madre Carmen.

¿Quién muere? Sara advierte a Carmen sobre el comportamiento abusivo de Raúl. Al mismo tiempo, el chico pega a Chloe después de que esta vea que se acostó con la influencer. La joven se enfrenta a él y su madre acude al apartamento de Raúl para ayudarla. Allí le pide que vaya a despedirse de Iván antes de que se marche al aeropuerto y, mientras tanto, tiene una discusión con el novio de su hija. Tras un forcejeo entre ambos, el muchacho intenta asfixiar a Carmen en el balcón de su terraza, pero ella escapa y lo empuja desde la azotea, provocando su muerte con la caída.

Quedan muchas incógnitas de cara a la temporada final de Élite. Por ejemplo, está por ver cómo será la relación de Dídac e Isadora ahora que el padre de ella está en la cárcel. También se despejará la duda de qué pasa con el triángulo amoroso entre Iván, Joel y Omar, ahora que el primero regresa de su intercambio en Sudáfrica. Pero, sin duda, la trama más interesante tiene que ver con la muerte de Raúl. Chloe y Carmen se ponen de acuerdo para hacer creer a la policía que ha sido un suicidio, pero Dalmar (Iván Mendes) estaba abajo en el momento del asesinato y grabó todo sin saberlo de forma prácticamente accidental. ¿Saldrá la verdad a la luz?