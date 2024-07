Belén Esteban, muy tajante, desvela los motivos de su enfado con las Campos: 'Las he bloqueado'

Durante los últimos meses, la relación de Belén Esteban con el clan de las Campos, se ha ido enfriando poco a poco, tal y como la propia colaboradora de televisión ha contado en más de una ocasión. Incluso, llegando al punto de que su amistad es ya casi inexistente. Ahora, ha desvelado que tras diversos enfrentamientos ha tomado una drástica decisión: bloquearlas del Whastapp.

Belén Esteban ha contado durante una entrevista con la revista Semana, que ha decidido cortar su relación tanto con Terelu Campos como con Carmen Borrego y Alejandra Rubio. A pesar de haber mantenido muy buena relación con María Teresa Campos, como ella misma explica, ha experimentado una serie de decepciones con las que fueran sus compañeras de cadena durante los últimos meses. ''Si María Teresa Campos estuviese viva, regañaría a sus hijas y les bajaría el tonito, porque ahora Terelu y Carmen se piensan que son Taylor Swift y Beyoncé'', sentenciaba la colaboradora de televisión.

"Las he bloqueado. Si las veo no las pienso saludar", ha continuado declarando la princesa del pueblo. Una decisión que ha tomado tras una serie de situaciones con las que se ha sentido dolida. El episodio más revelador y que peor le sentó fue cuando quiso asistir a la misa celebrada el pasado 17 de junio a las 20:00 horas en la iglesia Santa María de Caná, ubicada Pozuelo de Alarcón, en honor a María Teresa Campos. Un evento al que no pudo asistir según ha explicado la propia Belén: "Yo adoraba a María Teresa Campos y ella a mí. Entonces me entero de que va a haber una misa y le escribo a Carmen y le pregunto que dónde es porque quiero asistir. Pero no me contesta. Le escribo a Terelu y ella sí me contesta, pero me dice que va a ser una cosa muy privada y familiar. Vamos, que me vino a decir que mejor que ni fuera".

Pero eso no es todo, porque Belén Esteban también ha añadido que no han tenido comunicación durante los últimos meses y que ha sentido su ausencia y falta de apoyo en momentos clave e, incluso, asegurando que la madre de Alejandra Rubio ni se había preocupado por ella ni por sus problemas de salud en este tiempo atrás. También ha contado que tras enterarse del embarazo de Alejandra Rubio — que anunció ¡HOLA! en exclusiva — intentó ponerse en contacto con Terelu en varias ocasiones para felicitarla, pero nunca le contestó y se excusaba y le decía que más adelante le llamaría. Una conversación telefónica que la colaboradora de televisión ha asegurado que nunca se ha producido. Algo que ha hecho que su paciencia se acabe y haya decidido cortar su relación de raíz.

Este miércoles, durante la emisión de programa Ni que fuéramos shhh en Canal Quickie, Belén Esteban junto a sus compañeros han vuelto a hablar sobre este tema, sobre el que ella ha dado su opinión: '"Ellas ya no quieren tener relación con ninguno de nosotros. Me di cuenta cuando no me cogía el teléfono y por cómo habló a Lydia en La 1 con un gran desprecio". Por su parte, María Patiño explicaba que este distanciamiento comenzó en Miami durante el rodaje del programa de Netflix: "Tú te sentías amiga, pero yo lo que veía era una relación de cariño y no de amistad'', le decía la presentadora. "Te voy a ser sincera. Terelu es la que más me ha defraudado y por eso la he bloqueado. A Carmen porque leyó lo del funeral y ni me contestó. Y a Alejandra, espero que la vaya muy bien con el embarazo, pero no tengo relación con ella. No me gusta el tono que tiene. Las tres van en un pack", zanjaba.