De la infanta Elena a Guti y Fernando Torres con sus hijos, así ha sido el estreno de 'Padre no hay más que uno 4'

Vanesa Romero

Vanesa Romero y María Adánez siempre han presumido de tener buena relación a pesar de su pasado sentimental con Alberto Caballero. La salida de la serie de Aquí no hay quien viva coincidió con su ruptura de Alberto Caballero y el nuevo noviazgo de éste con Vanesa Romero, con quien llegó a casarse. Pasados los años, volvieron a trabajar juntas en la serie. "Ya somos mayores, la vida pasa, somos adultos y venimos a trabajar. La vida pasa, yo me he casado, me he divorciado...", dijo Adánez, que con 45 años cumplió su sueño de ser madre junto a su pareja, el neurólogo Ignacio Hernández Medrano