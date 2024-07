Marina Rivers da el golpe: entrevistamos a la 'influencer' ante su nuevo y sorprendente reto con Ibai Lllanos

Si a Marina Rivers le proponen un reto, allá va ella, lanzada, sin vértigo y con la sinceridad por delante. Quizá sea esta espontaneidad mezclada con sus ideas claras lo que ha convertido a esta chica "de lo más normal y de un barrio normal" en una de las influencers del momento. Pero Marina, que cumple 22 años el próximo agosto, no se frena y va a por todas. Estudiante de cuarto en el doble grado de Derecho y Economía, nos cuenta que su sueño desde niña fue siempre ir a la Universidad. Y mientras se forma en leyes y números entre aulas y libros, hace prácticas avanzadas en la otra universidad, la de la vida. Y aprende muy rápido. Con dos millones de seguidores en Instagram, casi ocho millones en TikTok, en menos de un año ha estrenado podcast, la fichó Ana Rosa como colaboradora de TardeAR, está grabando MasterChef Celebrity 9 y en apenas unas horas se convertirá en presentadora del fenómeno La Velada de Año de Ibai Llanos -donde el año pasado debutó en el ring-, ese megaespectáculo que arrasará de nuevo en un Bernabéu lleno hasta la bandera (80.000 personas) y cuatro millones de espectadores siguiéndolo en directo por Twich.

© ©

- Marina, el año pasado debutaste en la velada como luchadora y ganaste tu combate, este año eres presentadora. ¿Puedes hablarnos de este salto?

- Efectivamente, debuté con una victoria el año pasado en La Velada del Año 3, en el que resultó el combate más visto de la historia con más de 10 millones de visualizaciones en Youtube. Mi sueño era poder dar el salto a presentar La Velada IV, ya que considero es la mejor manera de cerrar el ciclo, y más teniendo en cuenta que estoy orientando mi carrera hacia el perfil de presentadora. Es algo que me gusta mucho, lo disfruto un montón y me hace mucha ilusión poder cerrar así mi capítulo con la velada delante de 80.000 personas en el Santiago Bernabéu, más los cuatro millones de espectadores que cada año lo siguen desde Twitch en directo. Es cierto que me ofrecieron volver a pelear este año contra Alana, pero finalmente tuvimos que rechazar la propuesta, ya que coincidió con otra propuesta tambien super interesante, que era participar en MasterChef Celebrity 9. Tras mucho pensarlo me decanté finalmente por esto último, ya que el año pasado había vivido la experiencia de la Velada y me apetecía vivir otra experiencia nueva. A veces es mejor retirarse a tiempo, y más tras una victoria que me deja en lo más alto. Ahora estoy disfrutando de MasterChef y además tengo el honor de volver a tener un papel relevante presentando La Velada IV.

- ¿Cómo te propone Ibai Llanos presentar La Velada del Año y cómo y por qué decides decir que sí?

- Pues es algo que hemos ido trabajando a lo largo de todo el año, no ha sido fruto de la casualidad. Tras mi participación en La Velada III, Ibai ha contado conmigo en distintos proyectos como Disasterchef, la Kings League ó el evento Ibainefico. Fue en este último donde tras manifestarles mi interés en tener un papel en la Velada IV, Ibai y Carmen me plantearon la posibilidad de presentarla, pero no ha sido hasta hace apenas una semana que me confirmaron mi participación, ¡imagínate mi alegría! Soy una persona que piensa poco las cosas, soy bastante impulsiva y me gustan los retos, y esto me parecía un retazo. Me pareció una oportunidad única y era imposible decirle que no.

- ¿No te dio respeto pensar que vas a estar ante 80 mil personas en directo en el Bernabéu y varios millones en Twich (en año pasado lo vieron casi 4 millones)

- Creo que da mucho más respeto pegarse que presentar, porque son cuatro meses de duros entrenamiento, con un equipo, mucho esfuerzo y sacrificio detrás. En cambio estar delante de 80.000 personas haciendo entrevistas, aportando mis comentarios, con mis risas, pues me hace mucha ilusión, así que no estoy nada nerviosa y lo afronto con muchas ganas. También te digo que yo soy una persona que se pone nerviosa en el último segundo y estaré tranquila hasta que digan 'empezamos' y de repente ¡ay! Pero conozco el formato y el evento y la verdad que me siento bastante segura.

- ¿Estás estudiando mucho, prefieres improvisar… ¿Cómo te estás preparando para la gran noche?

- Yo soy más de improvisar. Aun así, como buena profesional, creo que hay que documentarse bien acerca del evento, de cómo funciona, de los participantes, pero es verdad que ya conozco un poco el público y el ambiente y me siento bastante preparada.

"Creo que da mucho más respeto pegarse que presentar, porque son cuatro meses de duros entrenamiento, con un equipo, mucho esfuerzo y sacrificio detrás"

- ¿Te lo has tomado como un nuevo reto en tu carrera? Por cierto, una carrera que va muy rápido ¿sientes cierto vértigo?

- Efectivamente me lo he tomado como un nuevo reto, un reto más. Soy la chica de los retos y no tengo vértigo porque voy día a día, afrontando los retos uno a uno, de frente, poco a poco. Así que solo me queda disfrutar, no siento vértigo.

- De hecho, te estás convirtiendo en una gran comunicadora. ¿Te gusta esta nueva faceta tuya? ¿vas a dirigir tus pasos por ahí?

- Me encanta mi faceta comunicadora, creo que es hacia donde quiero dirigir mis pasos y mis planes van encaminados a poder presentar algún programa en televisión, ojalá mío, o copresentando o bien colaborando. Me gusta mucho comunicar y creo que no se me da mal, pero soy consciente de que tengo todavía millones de cosas por aprender, soy muy joven y con el trabajo y la formación necesaria estoy segura de que puedo tener una larga carrera como comunicadora.

- ¿Y sigues tu carrera de Derecho y Economía o has terminado?

- Estoy en cuarto de carrera de Derecho y Economía, pero al ser un doble grado son cinco, así que a ver si el año que viene consigo acabar las asignaturas y presentar los dos CFG un poquito más adelante y acabarlo pronto, porque me encantan ambas carreras, pero que tengo ganas de terminar y de centrarme un poco, porque hay veces que me siento un poco sobrepasada con tantas cosas.

- ¿Cómo compaginas la universidad con el universo digital y otras facetas ya como la televisión, podcast, etc…?

- No soy ni la primera ni la última persona que mientras estudia está trabajando, yo lo hago mientras me dedico a este mundo de la farándula que me parece tan divertido. Entonces simplemente creo que es cuestión de organizarse, ser disciplinada, ponerle ganas, definir prioridades y establecer objetivos. Yo estoy súper centrada en lo que quiero hacer y licenciarme es el sueño de mi vida. Desde que soy pequeña he soñado con ir a la universidad, solo quería ir, nada más, era mi sueño. Tener el objetivo claro desde tan pequeña me ayuda mucho a compaginarlo todo, porque amo tanto todo lo que hago que creo esa es la clave. Y claro, si mi sueño era ser universitaria, ¿cómo no iba a tener claro que tenía que estudiar?

- ¿Crees que vas a sorprender al público?

- Creo que el público ya me conoce bastante, así que simplemente espero que lo disfruten. Ojalá se rían, les guste cómo lo hago y me hagan aprender y crecer, eso me gustaría, la verdad.

© © Marina presentará el evento junto a María Patiño

- Para quién no lo sepa, Marina, ¿qué es la Velada del Año?

- Su propio nombre la define, como resumen es el evento de creadores de contenido más importante del año. Se trata de una velada de boxeo, amenizada con actuaciones musicales. Los combates ser realizan entre creadores de contenido que no se dedican al mundo del boxeo, y que están durante cuatro meses preparándose para ofrecer un buen espectáculo y entretener a la gente. Además de los combates hay actuaciones musicales de artistas de talla mundial

- Es la gran gala de los creadores de contenidos. ¿A cuánta gente crees que le hubiera gustado estar en tu posición?

- Yo creo que presentar la Velada del Año IV es el sueño de prácticamente todos los que nos dedicamos a esto, es por ello que me siento enormemente agradecida por ser la elegida entre tantos y tantos creadores de contenido. Soy muy consciente de que soy una privilegiada.

- ¿Por qué crees que fuiste la elegida, te lo ha dicho Ibai?

- Siendo totalmente sincera y queriendo responder adecuadamente a tu pregunta, creo que han sido varios los factores los que han llevado a mi elección. Como ya he comentado mi combate fue con diferencia el más visto de La Velada del Año III, he participado de forma activa y desinteresada en todos los proyectos que me ha propuesto el equipo de Ibai durante todo el año, tengo experiencia en eventos similares, ya que presenté la alfombra roja de los premios GenZ y de los premios Esland, soy la presentadora del CCME (Coca Cola Music Experience), trabajo en televisión, tengo mi propio podcast y si a eso le unes que mi relación con el equipo de Ibai es sensacional y que saben que muero de ilusión cada vez que cuentan conmigo, ya tienes la respuesta de porque me han elegido.

- ¿Cuál es el secreto de tu éxito? ¿Qué claves han influido en tu éxito?

- Creo que el secreto es la constancia y ser uno mismo. Además es muy importante contar con el apoyo de los tuyos, sin duda mi familia es mi pilar fundamental, a ellos se lo debo todo. También cuento con un equipazo de profesionales que me asesoran y apoyan en todo, sola sería imposible. Además es innegable que también está el factor suerte, estar en el momento adecuado en el sitio adecuado; y luego ser, como yo digo, muy pesada. Yo lo he sido y lo he buscado mucho y al final, cuando persigues una cosa mucho y además tienes un golpe de suerte y sabes aprovecharlo, las cosas pueden salir bien.

"Creo que el secreto de mi éxito es la constancia y ser uno mismo. Además es muy importante contar con el apoyo de los tuyos (mi familia es mi pilar). También cuento con un equipazo de profesionales que me asesoran y apoyan en todo. Además es innegable que también está el factor suerte, estar en el momento adecuado en el sitio adecuado; y luego ser, como yo digo, muy pesada"

- ¿Tienes preparada alguna sorpresa para la velada? ¿Hay algo que nos puedas desvelar?

- En la velada la sorpresa es el dúo que formo con María Patiño, me parece súper divertida, y creo que esa es la sorpresa más grande, porque somos dos personas muy distintas que pertenecemos a mundos diferentes.

- Por cierto ¿cuánto tiempo has empleado en elegir tu look? ¿Nos puedes adelantar algo de cómo será?

- Lo he preparado con mi estilista, es muy cañero, muy yo, y muy apropiado para el evento. Creo que es difícil vestirse adecuadamente para ocasiones tan importantes como estas. Voy bastante guay y puedo adelantar que es un look de dos piezas con unos zapatos bastante aparatosos. Vamos a dejarlo ahí.

- Tienes ya dos millones de seguidores en Instagram y casi ocho millones en tiktok, ¿por qué crees que la gente te sigue?

- Creo que la gente me sigue porque me muestro tal cual soy, con total autenticidad. Muchas personas pueden verse reflejadas en mi, en verdad soy una chica de lo más normal, y quizás muchos me vean como un referente. También les entretiene mucho esta trama que tengo con ser un poco, entre comillas, Hannah Montana, de estar estudiando dos carreras y luego dedicarme al mundo de las redes sociales. De pronto subo un video estudiando para mi próximo examen y luego subo otro en el que tengo una gala super glamourosa. Como estudiante tengo que estudiar como cualquier otro pero con la diferencia de que yo además al día siguiente tengo que presentar La Velada del Año, esas cosas creo que a la gente le gusta mucho. Cuando estuve preparándome para La Velada tenía los exámenes finales y creo que la gente se siente identificada conmigo porque quizá también están trabajando mientras estudian, compaginan varias cosas y eso les gusta. Y luego yo he sufrido bastante hate en redes sociales y hay mucha gente a la que tal vez le ha gustado ver cómo lo afronto y le ha motivado también para afrontar los retos que le plantea su vida en concreto.

© @_riverss_ El reto de este año de Marina no será subirse al 'ring' para pelear, sino presentar

- Hablando de hate. ¿Te siguen lloviendo críticas o ahora la cosa ya está más calmada? ¿Te afectan o te resbalan?

- Últimamente la cosa está más calmada. Siempre he caído muy mal o muy bien, mi contenido polariza. O te gusta mucho o no te gusta nada. Es una cosa con la que he aprendido a convivir. Tengo claro que no soy una croqueta, no puedo gustarle a todo el mundo, jajaja En verdad si a la gente le importa lo que hago, entonces estoy contenta.

- ¿Qué ofreces diferente al resto de influencers?

- Trato de hacer distintos tipos de contenido, además de hacer un contenido dirigido a entretener, hago contenidos con una finalidad didáctica y divulgativa. Quiero ayudar a mis seguidores a tener las herramientas necesarias para formar su propia opinión acerca de distintos temas de la vida, a tener criterio. Otra de las cosas que me diferencia del resto de creadores de mi generación es el que yo no haya abandonado mis estudios y los compagine con mi trabajo como creadora de contenido. Soy consciente de que soy una privilegiada, pero tal vez me hace un poco más cercana querer estudiar una carrera, tener expectativas de futuro similares a las de las personas de mi generación. Y después también mis orígenes, soy una persona normal que viene de un barrio normal y lo llevo por bandera, y tal vez caiga en gracia por eso.

- Entre influencers, titktokers, youtubers… ¿Hay tan buen rollo como parece o lo que hay realmente es mucha competencia?

- Hay bastante buen rollo en general, pero sí hay cierta competencia, sobre todo somos como tres mundos diferentes, Instagram, TikTok y el Mundo del Stream. Somos como especies diferentes. Pero en general hay muy buen rollo.

- Este otoño te lanzaste a la tele ¿Qué tal ha sido para ti tu colaboración con Ana Rosa? ¿Satisfecha con la experiencia?

- Con Ana Rosa genial, me tratan súper bien, siempre en el programa me siento súper acogida, súper escuchada, súper respetada y es verdad que siendo tan joven se agradece que la gente te tenga en cuenta y te tenga en consideración. De Ana he aprendido muchas cosas. Me ha sorprendido mucho para bien, es una persona súper atenta y me he sentido muy arropada. Por eso también la llamé 'abuela', entendedme -ríe-, porque es una persona que se preocupa mucho por mí, está muy pendiente y lo agradezco un montón.