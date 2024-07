'Potra salvaje’, la canción de Isabel Aaiún que se ha convertido en el himno de La Roja para celebrar sus victorias en la Eurocopa

Potra salvaje es una canción que la artista segoviana Isabel Aaiún compuso en 2021pero que se ha viralizado en este 2024 gracias, en gran medida, a que se ha convertido en el himno no oficial de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Los chicos de La Roja la cantan antes y después de los partidos y les está trayendo muchísima suerte. La propia artista ha hecho una versión especial para ellos. Un vídeo que la Selección ha compartido en su perfil de Instagram y que ya acumula millones de visualizaciones. Al final del mismo, Isabel manda un mensaje de fuerza y ánimo a todos nuestros futbolistas, que este domingo nos pueden hacer campeones de Europa. ¿Todavía no has escuchado la canción del momento? ¿Te gustaría conocer a Isabel Aaiún que antes de cantante era cetrera y jinete? Todos los detalles, en este vídeo.