Margot Robbie luce embarazo por primera vez en Wimbledon

Margot Robbie es una de las actrices más populares de Hollywood y, además de triunfar en lo laboral, actualmente vive un momento personal de lo más tierno. Tan solo hace tres días que sabemos que la protagonista de 'Barbie' espera su primer hijo junto a su marido Tom Ackerley, productor de cine y este viernes les hemos podido ver a ambos entre los asistentes al duodécimo día de Wimbledon, donde ella ha lucido sus curvas premamá.

En esta última aparición hemos visto a Margot con un vestido blanco con topos negros, con una falda asimétrica y tan solo una manga. Lo ha combinado con unas sandalias negras y unas gafas de sol del mismo color, y su bolso era de los colores del vestido. Tom, sin embargo, ha optado por colores más cálidos, llevando unos pantalones salmón y un polo beige.

Mientras disfrutaban del partido entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, del cual ha salido victorioso el español, la pareja ha sido vista compartiendo momentos donde se ve reflejada la enorme química que hay entre ellos. Margot desprendía seguridad y alegría pura, acariciándose constantemente la tripa con una amplia sonrisa. Tom compartía estos sentimientos, ya que se le ha captado repitiendo el gesto de su mujer con la misma expresión de felicidad. Sus acompañantes disfrutaban del buen ambiente, sin dejar de estar muy pendiente de la futura mamá.

Margot y Tom se casaron en 2016, aunque llevan juntos más de una década. Fue una boda discreta en Australia, el país natal de la actriz. Se conocieron durante el rodaje de 'Suite Francaise', en el 2013, donde él ejerció de asistente de dirección y ella interpretaba a Celine. Ambos son socios de LuckyChap, la productora de 'Barbie', donde Margot dio vida a la muñeca. LuckyChap también nos ha dado otros grandes títulos como Saltburn o Yo, Tonya.

Desde el primer momento se hicieron muy buenos amigos, y Margot confesó en una entrevista que rechazaba de plano la idea de estar en una relación con cualquier persona. A pesar de ello, dijo que desde el principio estuvo enamorada de él, pero que pensaba que no era recíproco. Tardó un tiempo en armarse de valor, pero acabó declarándose y que entonces sucedió y "todo empezó a tener sentido".

A pesar de ser una pareja discreta, en las apariciones que han hecho juntos se ha podido observar la personalidad sencilla y agradable de ambos. Hoy no ha sido menos, y es que a lo largo de los partidos hemos visto a Margot y a Tom tomándose selfies con el resto de invitados y divirtiéndose en la jornada deportiva.

Tras el éxito de Barbie, Margot Robbie se sumergirá de nuevo en un live-action. La película estará basada en Los Sims, el videojuego que ha marcado a generación tras generación desde su aparición a principios de los 2000. No sabemos mucho acerca del largometraje, sólo que estará producida por LuckyChap, dirigida por Kate Herron -a quien conocemos de series como Sex Education o Loki- y que el guion estará escrito por Briony Redman. Las expectativas de este proyecto son altas debido al gran impacto de Barbie.

No sólo es destacable esta película en cuanto a la carrera de Margot, puesto que la australiana lleva años estando en la cúspide de Hollyywood. La conocimos cuando la vimos interpretar a Naomi Lapaglia en El Lobo de Wall Street en 2013. Años más tarde, en 2019, la pudimos ver junto a Charlize Theron y Nicole Kidman en El escándalo. Ese mismo año también se estrenó Once Upon a Time in Hollywood, de nuevo junto a Leonardo DiCaprio. Antes de ser Barbie dio vida a Harley Quinn en varias ocasiones, y su actuación impactó la vida de miles de niñas y adolescentes a lo largo de todo el mundo.