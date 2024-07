¡Sorpresa! Margot Robbie está embarazada

Un nuevo bebé va a llegar a Hollywood en los próximos meses, y es que ¡Margot Robbie está embarazada! La actriz australiana, de 34 años, y su marido, el productor de cine Tom Ackerley, también de 34, van a ser papás. Así lo han confirmado las últimas imágenes de la protagonista de Barbie en las que aparece presumiendo de tripita durante sus vacaciones en el Lago de Como (Italia).

© GTRES

Este bebé llega diez años después de que Margot y Tom se conocieran por primera vez. Sus caminos se cruzaron en 2014 durante el rodaje de Suite Francesa, una película en la que ella trabajó como actriz y él como asistente de dirección. Algo mágico surgió entre ellos y se hicieron muy buenos amigos.

De hecho, colaboran juntos en la productora LuckyChap, que está detrás de películas tan conocidas como Barbie, Aves de presa (y la fabulosa emancipación de Harley Quinn) o Yo, Tonya, todas ellas protagonizadas por Robbie.

© Getty Images

"Yo estaba soltera. La idea de tener una relación me daba ganas de vomitar", dijo en una ocasión a la revista People. "Fuimos amigos durante mucho tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensaba: 'Nunca va a ser correspondido. No estropees las cosas, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta... Y luego sucedió", dijo la intérprete de El lobo de Wall Street, asegurando que entonces "todo empezó a tener sentido".

© Getty Images

En diciembre de 2016, la pareja se casó por sorpresa en una ceremonia muy íntima que tuvo lugar en la tierra natal de la actriz, concretamente cerca de la localidad de Dalby, donde se crió. No lo confirmaron de manera oficial, pero Margot compartió en sus redes sociales una foto muy romántica en la que salía besando a su marido y luciendo su nuevo anillo de casada.

© Getty Images

El mes pasado, Ackerley concedió una entrevista a The Sunday Times en la que hablaba sobre cómo consiguen equilibrar su vida personal y profesional al tener los dos una agenda tan apretada. "Pasamos las 24 horas del día juntos", dijo el productor. "Es algo natural. No tenemos que activar ni desactivar nada. Todo se ha convertido en una sola cosa", aseguró.