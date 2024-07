Natalie Portman reaparece tras sus comentadas fotos con Gad Elmaleh, ex de Carlota Casiraghi

Natalie Portman se ha convertido en noticia durante estos últimos días y no precisamente por su faceta profesional. La actriz, de 43 años, ha reaparecido ante las cámaras después de que salieran a la luz unas imágenes en las que aparecía junto a Gad Elmaleh (53), ex de Carlota Casiraghi. Natalie se encuentra en plena promoción de su nueva serie, Lady in the Lake, y ha acudido a diferentes eventos en Nueva York.

© Getty Images

La protagonista de Cisne Negro se ha mostrado muy feliz y sonriente, encantada de reencontrarse con sus fans y presumiendo de estilazo con diseños muy llamativos. Primero la vimos en The Paley Museum para una proyección especial de la miniserie de Apple TV+, donde lució un bonito vestido floral de color rosa con tirantes de terciopelo burdeos.

Al día siguiente, Portman se decantó por un estilo totalmente diferente. Cambió el romanticismo por un look mucho más sobrio y oscuro, combinando unos shorts de color negro con un top con brillantes y perlas plateadas ajustado con un cinturón.

© Getty Images

Su cita con Gad Elmaleh

Se trata de la primera vez que aparece en público después de su comentado encuentro con Gad Elmaleh. El pasado 28 de junio, los actores fueron fotografiados saliendo del restaurante del Hôtel Costes, en París, y se quedaron muy sorprendidos al ver la nube de flashes. Según la prensa francesa, las imágenes fueron tomadas alrededor de las dos de la madrugada. Después de disfrutar de una cena en este exlusivo hotel de cinco estrellas, Natalie y Gad se subieron juntos a un taxi.

© GTRES Gad Elmaleh en el Monte Carlo TV Festival en junio de 2023

Ahora lo que todos se preguntan es: ¿serán algo más que amigos? ¿habrá surgido el amor? El tiempo dirá si estamos o no ante una nueva relación en el mundo del cine, pero lo que está claro es que se llevan a las mil maravillas y les gusta pasar tiempo juntos.

© Getty Images

La polémica separación de Natalie Portman

Hay que recordar que desde febrero la actriz está divorciada. Su matrimonio con el director y coreógrafo Benjamin Millepied no terminó como ella esperaba y, tras enterarse de una supuesta infidelidad, la protagonista de Thor y V de Vendetta decidió terminar su relación. Los artistas se casaron el 4 de agosto de 2012 después de conocerse en el set de rodaje de la película Cisne Negro en 2010, y tienen dos hijos: Aleph, de 12 años, y Amalia, de 7.

"Al principio fue muy duro para ella, pero sus amigos la apoyaron y la ayudaron a superar lo peor", dijo a People un amigo de la pareja. "Natalie esperaba que su matrimonio fuera para siempre (...) pero ha salido fortalecida de un año muy duro y doloroso", aseguró sobre la actriz, que está totalmente volcada en su trabajo y, sobre todo, en el cuidado de sus hijos. " Nada es más importante. Su mayor prioridad ha sido garantizar una transición sin problemas para sus hijos".

© Getty Images

Por su parte, Gad Elmaleh también tiene dos hijos: Noé, fruto de su relación con la actriz Anne Brochet y que ya tiene 23 años, y Raphaël, el hijo que tuvo con Carlota Casiraghi y que el próximo mes de diciembre cumplirá 11 años.