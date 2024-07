Comienza la boda india de Anant Ambani y Radhika Merchant, una de las más caras de la historia

Mumbai se viste de gala para celebrar la boda de Anant Ambani, hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India, con Radhika Merchant, hija del magnate de los negocios Viren Merchant, en la India. La residencia Antilia, propiedad del padre de la novia y valorada en cerca de 1.000 millones de euros, ya ha sido adornada para el gran día. Durante cuatros meses todos los eventos previos a esta boda han causado un gran revuelo, entre ellos la actuación de Rihanna, el concierto privado de Justin Bieber o los shows de Katy Perry, David Guetta o Pitbull en un crucero de lujo entre Italia y el sur de Francia. Nadie quiere perderse ningún detalle de las celebraciones de la que será una de las bodas más caras de la historia, con un coste estimado de casi 100 millones de euros. El canal Disney+ Hotstar se ha asegurado los derechos de transmisión a través de una subasta muy competitiva, lo que garantiza que los fans de todo el mundo puedan ver los festejos de una boda hasta ahora nunca vista y que será uno de los eventos más comentados del año.

Los novios han planeados los fastos de la boda del siglo durante meses. A priori todo parece indicar que todo está organizado al milímetro, pero hay ciertos detalles que de momento han preferido no desvelar. Hoy viernes 12 de julio darán comienzo tres días de festejos marcados por los ritos y tradiciones de la cultura hindú. La ceremonia propiamente dicha se celebrará en la casa de los padres de la novia, una mansión llamada Antilia, y en ella según el rito hindú se celebrará la Shubh Vivaah o la “ceremonia de boda propicia”. De momento no se sabe a qué hora se celebrará la unión, pero según algunos informes, será al anochecer. A continuación habrá una celebración en el Jio World Convention Centre en el Badra-Kula Complex (BKC), con una capacidad nada menos que para 16.000 personas. Al día siguiente, el 13, tendrá lugar la Shubh Aashirwad o la “bendición divina”, y el como colofón, el día 14 será la Mangal Utsav o recepción para todos sus invitados. Las fechas se eligieron por ser especialmente propicias según las cartas astrales de la pareja.

© Getty Images

Para el evento la madre de Anant, Nita, ha contratado al diseñador indio Manish Malhotra como director creativo. A Mumbai ya han llegado la actriz Priyanka Chopra y su marido el cantante Nick Jonas, así como Khloe y Kim Kardashian. Se espera la presencia de rostros conocidos venidos de todos los lugares del mundo como Bill Gates, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, y Mark Zuckerberg, Ivanka Trump o estrellas de Bollywood como Alia Bhatt y Ranbir Kapoor. Las posibles actuaciones de Drake, Adele y Lana Del Rey han generado una gran expectación entre sus fans y de ser así harían que su noche de bodas fuera aún más mágica.

© Getty Images

La pareja celebró este pasado fin de semana la ceremonia Haldi, una tradición hindú que se realiza en los días previos a la boda, y tuvo lugar en la residencia Ambani en Mumbai. Contó con la presencia de una gran numero de celebridades, entre ellos los actores de Bollywood Ranveer Singh, Salman Khan, Janhvi Kapoor, Ananya Pandey y Sara Ali Khan que asistieron a la ceremonia con vistosos atuendos de color naranja y amarillo, siguiendo el espíritu de la ceremonia. El ritual consiste en pintar a los novios con “ubtan”, un pigmento de color marrón/amarillo, para bendecirlos y purificarlos antes de su unión.

© GettyImages

La novia, Radhika Merchant, deslumbró con un impresionante conjunto amarillo diseñado por Anamika Khan. El atuendo incluía una dupatta, una tela de gasa bordada a mano de flores frescas, algo nunca antes visto en una novia, mientras que el novio Anant Ambani lució una prenda tradicional india llamada kurta del diseñador indio Abu Jani Sandeep Khosla.

© @rheakapoor

La primera celebración previa a la boda comenzó el fin de semana del 1 de marzo en la finca de los Ambani en Jamnagar (India), con unos 1.200 invitados. En ella Rihanna ofreció su primer concierto después de casi ochos años y acudieron personalidades como Bill Gates, Hillary Clinton, Jared Kushner, Ivanka Trump, Karlie Kloss y Mark Zuckerberg. A finales de mayo los novios se embarcaron un crucero de cuatro días por Italia y el sur de Francia al que acudieron cerca de 1200 personas. Artistas de la talla de los Backstreet Boys, Katy Perry, el DJ David Guetta o Andrea Bocceli amenizaron la estancia a los invitados en cada una de las escalas de su viaje.

El pasado 5 de julio se celebró otro ritual, la ceremonia de Sangeet, un evento deslumbrante en el Centro Cultural Nita Mukesh Ambani en Mumbai. La noche comenzó con actuaciones espectaculares, incluidos los números de baile del actor Ranveer Singh y las canciones de Badshah y Karan Aujla, así como las actuaciones de Alia Bhatt, Orry, Ananya Pandey, Sara Ali Khan. La superestrella del pop Justin Bieber honró el evento con una actuación fascinante que cautivó al público. Entre los temas que sonaron en esta celebración estuvieron Peaches, Sorry, What Do Yoy Mean? y Baby, el primer éxito global de Bieber. El artista canadiense, que espera su primer hijo junto a la modelo Hailey Bieber, habría cobrado por este concierto privado unos 10 millones de dólares (más de 9 millones de euros).

© justinbieber

Y es que la pareja tiene un inmenso poder. El novio es hijo del empresario Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de la India y el 10º hombre más rico del mundo, propietario del conglomerado de empresas Reliance, que se dedican a los petroquímicos, aceite, gas, telecomunicaciones y servicios finacieros ; y la novia, con la que comenzó su relación en la infancia, es hija del magnate de los negocios Viren y Shaila Merchant, que fundaron el fabricante farmacéutico mundial Encore Healthcare en 2002.