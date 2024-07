Justin Bieber reapaerce sobre los escenarios en la millonaria preboda del hijo del hombre más rico de India

Para Justin Bieber son días de grandes emociones. En medio de la dulce espera de su primer hijo, a quien tendrá con su esposa Hailey Bieber, el cantante ha hecho una pausa de su retiro de los escenarios para presentarse en una de las prefiestas que el hombre más rico de la India, Mukesh Ambani, ha organizado en honor del próximo enlace de su hijo Anant Ambani y su prometida Radhika Merchant. El festejo ha tenido como sede la ciudad de Mumbai y es tan solo el preámbulo a la ceremonia religiosa que tendrá lugar del 12 al 14 de julio.

© IG: @justinbieber El cantante posó al lado de los futuros esposos

En redes sociales, se han hecho virales algunas imágenes del concierto privado que ofreció el guapo canadiense a los futuros esposos y a sus invitados. Entre los temas que sonaron en esta celebración estuvieron Peaches, Sorry, What Do Yoy Mean? y, por supuesto, no podía faltar Baby, el primer éxito global de Bieber. De hecho, en los videos que circulan en la red se puede apreciar al intérprete sobre el escenario, cantando con una camiseta blanca y una gorra deportiva, sumamente sonriente, mientras interactuaba con su público. Cabe destacar, que se ha reportado que el artista habría cobrado cerca de 10 millones de dólares por esta presentación.

Sin duda alguna, esta presentación ha sido sumamente significativa para Justin, pues recordemos que en 2023 el artista tuvo que cancelar su gira Justice, luego de que en 2022 fuera diagnosticado con síndrome de Ramsay Hunt, una enfermedad que le provocó parálisis facial a consecuencia de un brote de herpes zóster. En aquella ocasión, el intérprete intentó en repetidas ocasiones seguir adelante con su tour, pero finalmente decidió cancelarlo con la finalidad de enfocarse en su salud.

Así fue la actuación de Bieber en India View post on Instagram

En febrero de este año, Justin Bieber rompió con su retiro por primera vez, al presentarse en un concierto privado organizado por la National Hockey League, una oportunidad en la que incluso se animó a jugar en la cancha, demostrando que, además de ser un gran artista, también tiene talento para este derporte invernal.

Una boda que promete ser espectacular

Cabe destacar, que las festividades en torno a la unión de Anant Ambani y Radhika Merchant comenzaron desde febrero de este año. De hecho, otros artistas de talla internacional se han encargado de amenizar las fastuosas celebraciones. Desde los Backstreet Boys hasta Rihanna y Katy Perry, son tan solo algunas de las estrellas que han cantado para los futuros esposos, quienes también han tenido entre sus invitados a personalidades como Bill Gates y Mark Zuckerberg.