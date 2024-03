Rihanna ofrece un concierto en la preboda del hijo del hombre más rico de India

La ciudad india de Jamnagar se ha convertido en el epicentro de las miradas este fin de semana. Y es que la celebración de la preboda de Anant Ambani y Radhika Merchant ha reunido a varias figuras de talla internacional entre los que estuvieron Bill Gates y Mark Zuckerberg. Además, el amor de los futuros esposos también logró lo que nadie había podido desde hace poco más de ocho años: el regreso de Rihannaa los escenarios. La intérprete de Diamonds fue la encargada de amenizar una de las tres noches de esta celebración, algo que sin duda tiene a todos emocionados, pues por primera vez en casi una década pudimos ver a la cantante en acción y haciendo lo que mejor sabe hacer, elevando así las expectativas para la próxima boda, la cual se celebrará hasta el próximo 12 de julio.

Anant Ambani y Radhika Merchant se casarán el próximo 12 de julio

Aunque aún faltan algunos meses para que Anant y Radhika se den el esperado ‘Sí, acepto’, los festejos por la unión de ambos han comenzado desde este fin de semana; una ocasión en la que la familia del novio, encabezada por su padre, Mukesh Ambani, el hombre más rico del mundo, no han escatimado en detalles, por lo que los tres días de celebración se han llevado a cabo en la finca que Anant posee en la ciudad de Gujarat, en donde el millonario ha creado un centro de rescate animal, entre los que se encuentran felinos de gran tamaño y más de 200 elefantes.

De hecho, los tres días de celebración tuvieron temáticas relacionadas con la selva y el entorno natural, por lo que los códigos de vestimenta para cada actividad de toda la jornada fueron variadas y muy específicas. Según reporta The Indian Times, algunos invitados revelaron que recibieron un documento de nueve páginas en el que se especificaba las instrucciones a seguir en cuanto al vestido. Pues para algunos días se requirió ropa y calzado cómodo, mientras que para otros momentos el glamour y la extravagancia fueron los protagonistas, pues incluso hubo un día dedicado al icónico Moulin Rouge, en el que los invitados incorporaron a sus atuendos tradicionales algunos elementos de la estética Can-Can, tal y como solía suceder en el icónico cabaret parisino.

La cantante se ha mantenido alejada de los escenarios en los últimos años

Rihanna, la cereza del pastel

Sin duda alguna, el concierto que ofreció la originaria de Barbados ha sido el evento que más ha llamado la atención de todos, pues sin duda las expectativas sobre este recital estaban por los aires. Y es que sin duda, Rihanna dejó a todos con ganas de más, luego de los casi 15 minutos que nos regaló durante el show de medio tiempo del Super Bowl el año pasado, donde hizo un rápido recorrido por su carrera, deleitando a todos con su música y sus más grandes éxitos. Sin embargo, hasta el momento, la cantante no se había presentado en un show de larga duración, por lo que el concierto que ofreció este fin de semana en la India ha sido todo un hito para sus fans.

A través de redes sociales se han viralizado algunos videos de la presentación de Rihanna, en los que se detalla que la cantante integró 19 canciones en su show, entre las que estuvieron Bit** Better Have My Money, Man Down, We Found Love, Work, Diamonds, entre otras. La cantante lució un vestido de gala tradicional de color verde, con el que lució perfecta para la ocasión. Además, pudimos verla apoderándose del escenario entre plataformas metálicas y rodeada de su cuerpo de bailarines y músicos en vivo. De acuerdo con algunos reportes, se estima que la cantante recibió un pago de 6 millones de dólares por esta presentación.

La cantante se había limitado a hacer esporádicas presentaciones

