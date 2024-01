Rihanna, la cantante, empresaria y referente en la industria de la moda no sólo es embajadora de Dior, sino que fue la primera mujer de color en serlo en la historia de la casa francesa, por lo que la hemos visto en sus maravillosas campañas y en numerosas ocasiones en la primera fila de sus desfiles. Sin embargo, la última vez que la vimos en un desfile de la casa francesa fue en 2022, cuando estalló el internet con su femenino vestido estilo baby doll de transparencias y embarazada de su primer hijo con A$AP Rocky.

El icónico ‘look’ de Rihanna en Dior

Y para el inicio de esta semana de Alta Costura en París, Rihanna está de regreso y decidió darle un giro -muy a su estilo- a la reconocida silueta “New Look” de Christian Dior, que es famosa por haber regresado el glamour, el lujo y la femeneidad en una época marcada por la guerra en 1947, convirtiéndose en uno de los códigos más emblematicos de la maison. La cantante llegó a la presentación de Alta Costura Primavera/Verano 2024 en un look con hombros redondos y dramáticos off shoulder, que ajustó en la cintura para crear una silueta de reloj de arena con un cinturón delgado y una elegante falda recta que llegaba justo debajo de las rodillas, todo en un look monocromático negro.

Y aunque el “New Look” de Dior es conocido por su elegancia y silueta femenina, Rihanna le dio su propio toque -más masculino y actual- con su selección de accesorios: guantes de piel y una gorra del mismo color. Así como la clásica y refinada bolsa “Lady” Dior, tacones blancos y collar y aretes de diamantes, siendo esta su primer aparición importante en el mundo de la moda después de que naciera su segundo hijo en Agosto del año pasado.

La propuesta de Dior Alta Costura para esta Primavera/Verano 2024

Para su presentación de Alta Costura en París, Maria Grazia Chiuri apuesta por el fit y la proporción en espectaculares prendas minimalistas y muy femeninas mediante estructuras clásicas y colores neutros, entre tonalidades grises y tierra, con algunos toques en amarillo, rojo y azul marino. Así como bordados y aplicaciones de flores, cortes sastre, el clásico trench coat pero en manga corta con capa, románticas transparencias, abrigos con cuellos imponentes, faldas anchas que revelan aberturas exageradas, capas, pantalones y chaquetas. Y aunque las estilizadas siluetas son emblemáticas del expertise del atelier, en esta ocasión Dior centró la atención de su presentación en “moiré”, una tela luminosa bañada con simbolismo y significado, ya que este es un proceso técnico que llegó a Lyon en 1753 a manos de un productor inglés. Es una técnica que consiste en triturar el grano del tejido, lo que crea ondulaciones que reflejan la luz. Y con la llegada de la Alta Costura en el siglo XIX, se convirtió en una tela muy solicitada para vestidos de noche. Tela que se presenta en distintas siluetas dentro de la colección en diferentes colores, con un brillo y textura que aporta mucho interés a la vista. Mientras que la escenografía titulada “Big Aura”, creada por Isabella Ducrot consta de veintitrés siluetas desproporcionadas que se disponen sobre una cuadrícula de líneas negras irregulares que recuerdan la urdimbre y la trama. Un símbolo del aura y la singularidad que impregna cada pieza de alta costura.