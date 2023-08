¡Ya nació! Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé

La dicha se multiplica en el hogar de Rihanna y A$AP Rocky. La pareja dio la bienvenida a su segundo bebé, el pasado 3 de agosto, según confirman medios como TMZ. El pequeñito, otro niño, habría nacido en Los Ángeles, California y tiene de lo más emocionados a sus padres, quienes lo reciben muy ilusionados para completar una familia de cuatro, al lado de su primogénito, RZA Athelston Mayers.

Apegada a la privacidad de su vida personal, la barbadense de 35 años no hecho declaraciones sobre la llegada de la cigüeña. El feliz papá tampoco ha dado pistas de que el nuevo integrante de la familia ya está en casa, tal como lo hicieron con su primer hijo, de quien revelaron el nombre y lo presentaron al mundo entero hasta casi un año después de haber nacido.

Por ahora, el nombre del recién nacido es un misterio, aunque según los reportes, llevaría un apelativo que inicia con R. Sin embargo, dada la originalidad e inspiración que los padres tuvieron para su primer hijo, adivinar cómo se llama el pequeño sería un verdadero golpe de suerte.

El embarazo que tomó a todos por sorpresa

Fue el 12 de febrero pasado, durante su show de medio tiempo en el Super Bowl LVII cuando Rihanna dejó ver su pancita, levantando rumores de que por segunda ocasión estaría en la dulce espera. Aunque al principio muchos intentaban descifrar si la cigüeña estaba en camino, pronto se supo que la cantante estaba esperando a su segundo bebé, tan sólo nueve meses después de debutar como mamá.

La fundadora de Fenty Beauty dio a luz a su primer hijo, RZA Athelston Mayers, el 13 de mayo de 2022, por lo que nadie imaginaba que detrás de los arduos ensayos para el show más importante que une al deporte y el espectáculo, estaba el esfuerzo de una futura mamá.

Feliz, Rihanna empezó a mostrar su baby bump en eventos más públicos, como la alfombra roja de los Oscar 2023. Aquella noche de marzo, no sólo fue una de las celebridades invitadas, sino también subió al escenario para interpretar Lift Me Up, canción con la que competía por una estatuilla dorada.

Por ahora, los fans de la empresaria esperan pronto tener una primera foto del recién nacido, quien desde antes de nacer ya contaba con el cariño de los fans de mamá y papá. ¡Felicidades!