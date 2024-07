Modelos, influencers, empresarias... así son las otras estrellas de la selección inglesa

3 11

© Getty Images

La novia de Jarrod Bowen, la estrella del reality Love Island, Dani Dyer

La novia de Jarrod Bowen, Dani Dyer,no necesita presentaciones en Inglaterra y es conocida por derecho propio, ya que ganó el reality Love Island en 2018 junto su ex Jack Fincham y además es la hija mayor del actor DDanny Dyer, conocido por protagonizar la popular serie de la BBC EastEnders. La estrella y el futbolista llevan saliendo dos años y medio y juntos son padres de las gemelas Summer y Star, de un año. Dyer también es madre de un niño de tres años, Santiago, de una relación anterior.