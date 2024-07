Olga Moreno, segunda expulsada de 'Supervivientes All Stars'

Olga Moreno ha sido la segunda concursante que tiene que abandonar 'Supervivientes All Stars' por la decisión del público. La expulsión estuvo muy ajustada entre la exmujer de Antonio David Flores y Jorge Pérez, su rival pero también uno de sus grandes apoyos dentro del concurso. Ambos supervivientes se fundían en un abrazo cuando el presentador comunicó la decisión final: "Yo quería dar las gracias a este equipazo, por darme la oportunidad de estar aquí. Me llevo muy buenos amigos y espero que os centréis en el concurso y disfrutéis", explicaba la andaluza al resto de sus compañeros.

© Telecinco El momento de la expulsión

Dejando atrás algunos roces

Olga seguía dirigiéndose a sus compañeros de aventura: "Me despido de todos, hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos. Incluidos Sofía y Abraham. Se ha quedado aquí un aura que da miedo". "Me voy con pena, no te voy a engañar. Pero Jorge se lo merece, tiene muchas ganas. Me ha faltado dar un poco más pero me voy contenta", añadía. Por su parte, el ganador de este duelo agradecía a "toda la gente que me ha apoyado. Gracias por permitirme continuar en esta experiencia, en esta aventura y en este reto. Voy a darlo todo", comentaba sin parar de sonreír.

Lola, otra de las concursantes entró en la palapa para abrazar a Olga. La ya exconcursante le dedicaba unas bonitas palabras a su gran amiga: "Disfruta del concurso. Prométeme que vas a estar relajada, que tú tienes una paz muy bonita".

La bronca entre María Peñate y Sofía Suescun

La tensión con Sofía Suescun

Pero antes de que el presentador anunciase quién era el expulsado, Olga Moreno y Sofía Suescun mantenían una discusión más en la palapa. Tras la discusión entre Sofía y Marta, Olga le señalaba de ella que: "Nada más que le gusta meter mierda a la gente. Si lo veis en cámara, detrás de cámara ni te cuento", aseguraba. Por último, Jorge Javier le pidió una última misión antes de abandonar tierras hondureñas: tenía que escribir en un pergamino el nombre de su ganador o ganadora de 'Supervivientes All Stars'. La diseñadora afirmó aseguraba que "por lo que se está implicando y lo divertida que es, Marta Peñate".