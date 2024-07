La actriz Vanessa Hudgens ha sido madre por primera vez

Vanessa Hudgens ya es mamá. La protagonista de High School Musical ha dado a luz a su primer bebé, fruto de su matrimonio con Cole Tucker, como se puede ver en las imágenes que se han tomado de la artista saliendo del hospital con su pequeño en brazos (no se sabe todavía si es niño o niña ni el nombre que han elegido). Vanessa acunaba al bebé, que llevaba arropado en una mantita, mientras abandonaba el centro en una silla de ruedas que empujaba Tucker. Con ropa cómoda y el gesto relajado, Vanessa no dejaba de hacer carantoñas a su primer hijo: acercaba la cara a su bebé con ternura y no dejaba de sonreir, demostrando que atraviesa uno de sus momentos más felices.

La pareja se llevó a su primer hijo a casa en un día muy significativo pues Tucker cumplía 28 años precisamente este dos de julio. Vanessa no quiso dejar pasar la ocasión y le dedicó unas palabras a su “pedazo de cielo”. “Conviertes el mundo en un lugar más brillante solo por ser tú” escribe junto a algunas imágenes en las que se ve a Cole compartiendo diversos planes. Por el momento la pareja no ha escrito ningún mensaje acerca de su recién nacido, con el que cumplen su sueño de formar una familia.

Vanessa se convirtió en una de la grandes protagonistas de la pasada edición de los Oscar al presumir por sorpresa de su avanzado estado de gestación. Ponía así un broche a su relación con Cole Tucker, a quien dio el “sí quiero” en una boda secreta que celebraron en Tulum (México) en diciembre de 2023. La actriz y el deportista, jugador de los Colorado Rockies en la Major League Baseball, se unieron después de tres años de relación en una preciosa celebración frente al mar.

La casualidad ha querido que Vanessa viva su embarazo al mismo tiempo que su gran amiga Ashley Tisdale. Se conocieron en 2006 cuando ambas trabajaban juntas en la película High School Musical y desde entonces, aunque sus proyectos las separaron, siempre han estado unidas. Ashley está esperando su segundo hijo junto a su marido Christopher French, que se unirá pronto a su hermano mayor Jupiter Iris French.