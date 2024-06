Todos los detalles del 'Premio El País', patrocinado por ¡HOLA!, que se entregó este sábado en el Hipódromo de la Zarzuela

El sábado 29 de junio, el Hipódromo de La Zarzuela se vistió de gala para acoger la jornada más esperada del año: la del Gran Premio de Madrid. Esta carrera, la más importante del calendario del turf español, representa un sueño para todos los profesionales y propietarios del sector, quienes sueñan ver a sus caballos cruzar la meta en primer lugar. Desde las 18:00 de la tarde, el recinto ya estaba lleno de aficionados. Familias enteras, grupos de amigos y apasionados del turf se dieron cita para vivir una experiencia única. La jornada fue también una celebración de la gastronomía, con los puestos de food trucks y el restaurante Calor que ofrecieron una amplia variedad de delicias culinarias.

© HZ Madrid

Entre las grandes carreras de la jornada se celebró el esperado Premio EL PAÍS (1980/1981/1982), patrocinado por ¡HOLA! (CATEGORÍA C), Made In Spain. Un hándicap para ejemplares de tres años en adelante, en el que participaron ocho purasangres para recorrer 2.200 m. Victoria de principio a fin de Capoeira, Cuadra Rebus, con Alexandro Tsereteli y Nicolás de Julián como conductor, mostrándose superior al resto y aguantando el fuerte ataque de Kelgrist, segundo a medio cuerpo. Tercera Caccia Di Diana, casi dos cuerpos por detrás.

© HZ Madrid

Además, en la cuarta carrera se disputó el plato fuerte del día, el GRAN PREMIO DE MADRID EDICIÓN LXXXVIII - PATROCINADO POR MAHOU (Listed Race) (Made In Spain), soporte para la apuesta Lototurf, con once caballos y yeguas de 3 años en delante de gran valor contrastado, sobre 2.500 m. War Of Dance se impuso de punta a punta en esta dificilísima prueba que reunió a los mejores del momento. Una victoria que puso al público en pie ante esta extraordinaria yegua de la Cuadra Peques, bajo la preparación de Guillermo Arizkorreta y con una gran monta de Nicolás Valle, que demostró hacer un tándem imparable. The Game remató con mucha fuerza en los metros finales para alcanzar con la plata a un cuerpo de la ganadora, completando el trío The Way Of Bonnie, dos cuerpos más atrás. Al final, solo ella, War Of Dance, logró alzarse con el triunfo, cruzando la meta entre una ovación ensordecedora del público.

En esta jornada tan especial, los jockeys Vaclav Janacek y Nicolás Valle fueron los protagonistas por llevarse dos nuevas victorias. Afrodita y West Of Wichita, fueron las ganadoras del jockey checo. Zambra y War Of Dance las del argentino. La jornada en el Hipódromo de la Zarzuela fue, sin duda, el perfecto cierre para la Temporada de Primavera 2024, emocionante y lleno de aficionados disfrutando del espectáculo, los jardines y la oferta gastronómica.

Los resultados de las otras carreras de la jornada

Se disputaron seis carreras de caballos, las cinco primeras en la pista de hierba y la última en la pista de fibra. La primera comenzó a las 18:45 h. con el Premio ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO, (Categoría C), Made In Spain, en el que participaron diez potros de 2 años, todos ellos debutantes, sobre una distancia de 1.400 m., que terminó con una apasionante victoria de Zambra, Cuadra L.A.C. Internacional, con la preparación de Ávaro Soto y la monta de Nicolás Valle, tras un potente remate por el exterior de la pista con el que alcanzó a los punteros en los últimos metros. Dame Audiencia terminó segundo, más de un cuerpo por detrás, y Bulnes, a medio cuerpo, llegó tercero.

La segunda carrera correspondió al Premio EL SEÑOR (1977/1978) (Categoría c), Made In Spain, un hándicap de 1.800 m. con ocho participantes de 3 años en adelante. Perillán marcó el ritmo de la prueba desde el principio y ya en la recta final comenzaron los ataques, siendo Afrodita, Cuadra Caral, bajo la preparación de Juan Luis Maroto y montada por Vaclav Janacek, la que lanzó un fuerte ataque por el exterior para ganar por medio cuerpo de ventaja sobre el puntero. Tercero Orión, a un cuerpo.

La quinta, Premio BALDORIA (2006) (CATEGORÍA B), Made In Spain. Una importante prueba reservada a las yeguas de tres años en adelante, sobre una distancia de 1.600 m., con seis candidatas al triunfo. Brillante remate de West Of Wichita, Cuadra Zacarías Sarmiento, entrenada por Óscar Anaya, y con Janacek en la silla, superando en más de un cuerpo a Love For Life, siendo tercera Clori, muy cerca.

La sexta y última carrera se celebró en la pista de fibra, el Premio VILLA D´ESTE, Made In Spain, un hándicap para ejemplares de 3 años en adelante, sobre 1.900 m., con siete aspirantes. Emocionante llegada con triunfo final y muy luchado para Natural Talent, con los colores de la Cuadra Virgen del Valle, pupilo de Efraín Arguinzones, con el que luchó hasta el final Ricardo Sousa para que Stellaris no le alcanzara, dejándole en segundo lugar a tan solo una cabeza. Lejos, a más de cuatro cuerpos, se colocó tercera Hey Jude.