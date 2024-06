Hablamos con Julio Iglesias Jr. y Ariadna Romero, quien se moja sobre Julio Iglesias e Isabel Preysler como suegros

Julio Iglesias Jr. fue otro de los VIPs que no quisieron perder los Beef Awards que organizó PROVACUNO en la plaza de toros de Las Ventas. A sus 51 años, el hijo de Isabel Preysler acudió con su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, de 37. Ambos no sólo posaron juntos para ¡HOLA!, sino que también nos contaron cómo es su relación, además de adelantarnos sus planes en común. Además, le preguntamos a la chica del cantante cómo son Julio Iglesias e Isabel Preysler como suegros.

"Nos conocimos por casualidad, en un restaurante. Nos miramos y nos reímos los dos. Fue una cosa muy espontánea y muy, muy natural", nos cuenta la modelo sobre los inicios de su relación con el hijo de Isabel Preysler

© FERNANDO JUNCO TELLADO Sobre estas líneas, Julio José Jr y su novia, la modelo cubana Ariadna Romero

-Julio, ¿qué planes tenéis para este verano?

-JULIO: Ahora estaremos en Madrid un par de días. Luego, nos iremos al sur de España. En agosto, cantaré en Starlite, en Marbella. Este verano me apetece estar por España, aunque también me encanta Estados Unidos, porque es más tranquilo y hay muy buenos amigos

-Julio, te vemos muy bien a nivel profesional y personal. ¿Podemos decir que estás en uno de tus mejores momentos?

-J: Me encuentro muy bien, tengo al lado una chica maravillosa como es Ari.

-¿Cuánto tiempo lleváis?

-J: Un año y pico.

-ARIADNA: Un año y dos meses.

"Al padre de Julio, le vi el día de su cumpleaños, en su casa de Miami. Es maravilloso. Simpático, alegre… No me creía estar con él. Ya estuve temblando una semana antes (ríe). La primera vez que vi a Isabel, me impactó lo bella y lo elegante que es"

-¿Cómo surgió lo vuestro?

-A: Nos conocimos por casualidad, en un restaurante. Nos miramos y nos reímos los dos. Fue una cosa muy espontánea y muy, muy natural.

-¿Se puede decir que hubo flechazo?

-A: Sí. Me llegó una energía muy grande, muy linda y muy, muy positiva.

© FERNANDO JUNCO TELLADO "Al padre de Julio, le vi el día de su cumpleaños, en su casa de Miami. Es maravilloso. Simpático, alegre… No me creía estar con él. Ya estuve temblando una semana antes (ríe). La primera vez que vi a Isabel, me impactó lo bella y lo elegante que es", nos cuenta la modelo

-Ariana, en ese primer encuentro, ¿sabías quién era Julio?

-A: En ese momento, no. Me enteré después. Aluciné, claro. Es que crecí con las canciones de su padre.

-Después de este año largo juntos, ¿qué balance hacéis de vuestra relación?

-J: Pues muy bueno, yo estoy fenomenal a su lado. Tenemos una relación muy bonita, nos entendemos.

-A: Julio es maravilloso. Tiene un carácter que se despierta feliz y se va a dormir feliz. Y eso te cambia el día, te cambia la vida.

-¿Ya estáis compartiendo techo?

-J: Sí, sí. Ya vivimos juntos.

-¿Y qué tal la convivencia?

-J: Soy muy fácil para convivir, tengo pocos defectos (risas)

-Algo tendrás…

-A: Lo mejor de Julio es su carácter. Es muy Divertido, muy abierto, muy alegre.

-J: Lo bueno es que somos muy ordenados los dos

-Ariana, ¿cómo son Julio Iglesias e Isabel Preysler como suegros?

-A: Maravillosos. Al padre de Julio, le vi el día de su cumpleaños, en su casa de Miami. Es maravilloso. Simpático, alegre… No me creía estar con él. Ya estuve temblando una semana antes (ríe). La primera vez que vi a Isabel, me impactó lo bella y lo elegante que es. Una mujer de mucha clase, cosa que hoy en día no todo el mundo tiene. Cuando llega Isabel a un sitio, se siente su presencia.

-Ya que mencionamos a Julio Iglesias, se ha hablado mucho de su estado de salud. ¿Cómo le encontraste?

-A: Está maravillosamente bien. Con muchas ganas de bromear, de reírse, de divertirse…

-¿Conoces a todos los hermanos de tu novio?

-A: Me faltan Victoria y Cristina, las gemelas.

© FERNANDO JUNCO TELLADO Sobre estas líneas, el cantante Julio José Iglesias, quien nos desveló que acaba de grabar un nuevo disco y a partir de noviembre empezará una gira musical por España y Portugal

-¿Cómo es vuestra vida juntos?

-A: Estamos muy bien, en Miami. Acabo de empezar un negocio de ‘real estate’. Me encanta lo que hago.

-Y tú, Julio, ¿qué proyectos tienes a la vista?

-J: Acabo de terminar un disco con Rudy Pérez. Empezaré una gira en noviembre. Estaré en Lisboa y recorriendo España. Estoy muy ilusionado, la verdad.

-Ariadna, naciste en Cuba. ¿Cómo llegaste a Miami?

-A: Llegué hace un año, después de vivir en Italia. En Cuba estudiaba Derecho y llegué a Italia por casualidad. De repente, me reclutaron para una agencia de modelos. De ahí empecé a hacer cosas de cine, televisión… Y así estuve 15 años, más o menos.

-¿Cómo recuerdas tu infancia en Cuba? ¿La recuerdas difícil?

-A: Sí, pero no me pesa porque crecí con mucha alegría, mucho amor. No era consciente de lo demás, porque mi familia nunca me lo dejó notar. Ahora creo que la situación es un poquito más difícil en Cuba, pero, en aquel momento… El pueblo de Cuba es muy bonito. Hay muchos problemas, pero la gente es muy positiva y se ríe de ellos. Es como que les no importa o no les dan importancia. Allí, hace falta lo mínimo para vivir. Ese tiempo fue muy bonito. A veces, extraño esa cosa sencilla, donde todo el mundo es feliz, sentado, comiendo un pan y teniendo un vaso de vino.

-¿Tus padres y tu familia siguen viviendo en Cuba?

-A: No, todos viven en Miami.