Julio Iglesias Jr. cuenta por qué no acudió a la preboda de su hermana Tamara Falcó El cantante, que continúa en España, ha acompañado a la marquesa de Griñón en su gran día

El 'sí, quiero' de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que ¡HOLA! te ha contado desde dentro con todo detalle y con imágenes exclusivas, reunió en el Palacio del Rincón a sus familiares y amigos. Los Preysler y los Falcó protagonizaron la imagen de la unión en una ceremonia inolvidable. Julio Iglesias Jr., que este miércoles ha dejado Madrid para poner rumbo a Estados Unidos, donde está su hogar, ha contado a las cámaras de Gtres que todo salió "muy buen, fue muy bonito, emocionante, y estoy muy feliz por mi hermana, que es una chica maravillosa", ha dicho el artista, que volverá a España en septiembre.

La imagen de la unión: los Preysler y los Falcó, unidos en la boda de Tamara

La del 8 de julio fue una jornada emocionante para la marquesa de Griñónl, que estuvo arropada por sus hermanos maternos, Julio, Chábeli y Ana Boyer, y también por los paternos, Manuel, Xandra, Aldara y Duarte Falcó, Sin embargo, durante el fin de semana hubo más celebraciones, como la preboda en el hotel Mandarin Oriental Ritz, de Madrid, la víspera del enlace. Una fiesta más informal que, sin embargo, su hermano Julio se perdió y ahora ha contado el motivo de su sonada ausencia.

Con la naturalidad que la caracteriza, el cantante ha explicado así su ausencia a una velada pensada especialmente para que se conocieran los invitados que venían de fuera de España. "Me quedé dormido", ha afirmado en el programa Lazos de sangre. Ese mismo día había aterrizado desde Miami, donde reside. Además, justo antes del evento había participado en Y ahora Sonsoles, y allí había contado que tenía que ir a casa de su madre a cambiarse. Sin embargo, parece que el cansancio, finalmente, pudo con él.

A pesar de no haber estado en la fiesta previa, Julio pudo recargar pilas para disfrutar del momento más importante del fin de semana: el de la boda. Allí, -en el mismo Palacio del Rincón en el que él mismo se casó con Charisse Verhaert- además de acompañar a su hermana en el primer día del resto de su vida, tal y como ella misma lo definió dos días después, ha vivido un día de reencuentros: "Ví a gente que hacía muchos años que no veía", y también de recuerdos. El fallecido marqués de Griñón, estuvo muy presente en todo momento para su familia, por supuesto, pero también para todos aquellos que le conocieron. "Me faltó el padre de Tamara. Le tenía mucho cariño", ha dicho.

Uno de los reencuentros que ha hecho especial ilusión a Julio Iglesias Jr. lo compartió al día siguiente del enlace y ha sido con su familia filipina. Con ellos, disfrutó de un almuerzo el domingo en la casa de Isabel Preysler, donde se aloja estos días, igual que Ana Boyer y Fernando Verdasco. Precisamente, con este último ha demostrado tener una excelente relación de cuñados al publicar unas divertidas imágenes haciendo deporte juntos.

