Santi Acosta presenta en sociedad a su hija Claudia y nos cuenta sus planes de futuro

Aunque la relación entre padres e hijos puede pasar por diferentes momentos a lo largo de la vida, Santi Acosta y su hija Claudia, tienen una relación muy especial. El presentador de De Viernes y su primogénita -fruto de su matrimonio con Sandra Fernández- asistieron a los premios Beef Awards, organizados por PROVACUNO, donde se dieron cita numerosas personalidades de la crónica social y de la televisión. ¡HOLA! habla con el presentador y su hija mayor sobre sus inicios en el mundo del marketing, la relación padre e hija y sus ‘vacaciones’ de verano.

© FERNANDO JUNCO Sobre estas líneas, el presentador Santi Acosta y su hija Claudia en los premios Beef Awards, quien acaba de cumplir 18 años. La joven se ha decantado por el mundo del marketing y cursará dichos estudios este año

-Santi, que bien acompañado estás hoy

-Santi: Sí. Hoy vengo con mi hija Claudia que acaba de presentarse a las pruebas de selectividad, y me está ayudado a crear contenido para las redes sociales, un mundo que me cuesta un poco (risas).

-¿Cómo es vuestra relación padre hija?

-S: Nos queremos mucho. Tenemos una relación muy buena.

-Claudia: Sí, mi padre es genial. Me lo paso muy bien con él, y me gusta acompañarlo a eventos y ayudarle en lo que pueda.

- Cuando cocináis, pasáis tiempo juntos, pero, ¿qué soléis cocinar? ¿Cuál es vuestro plato estrella?

-S: Cocinamos de todo un poco.

-C: Yo creo que somos mucho de hamburguesas, ¡están tan ricas!

-S: Eso es lo que le gusta a ella, pero te digo que comemos de todo en casa (risas).

-¿Y quién cocina a quién?

-S: Pues depende del día, porque somos cuatro en casa y discutimos por ver quien hace la cena (risas). Además, mis hijos ya son mayores, así que saben cocinar y me aprovecho un poco de esto (risas).

© FERNANDO JUNCO De izquierda a derecha, Ion Aramendi con su mujer, María Amores, y Santi Acosta y su hija, Claudia

-Santi, estás presentando De Viernes, ¿vas a poder irte de vacaciones? ¿Cómo se prevé este verano?

-S: Pues estoy sin parar, pero muy contento de la etapa profesional que estoy viviendo. Es imposible planificar nada, pero seguro que un par de días junto a mi familia y mis amigos sacaremos para hacer algún plan. Aunque en casa se está bien… piscina comunitaria… (risas).

-C: En principio el verano se plantea en Madrid, pero si surge algún plan, pues fenomenal.

-S: Tú ya sabes que los adolescentes tienen planes a todas horas...

-Tu hija ya es mayor de edad, se puede ir a Ibiza

-S: Totalmente, lo único que necesita es un financiador (risas).

-Claudia, nos has dicho que empiezas la universidad en septiembre. Cuéntanos, ¿qué vas a estudiar?

-C: Sí, estoy muy ilusionada. He terminado las pruebas de selectividad y me gustaría estudiar Marketing. Así que en unos meses empezaré los estudios, pero, de momento, a disfrutar del verano.

-Santi, ¿no te gustaría que siga tus pasos?

-S: No te creas. Yo he educado a mis hijos para que sean libres y decidan su futuro. Que estudie lo que ella quiera.

-¿Qué consejos le das como padre a tus hijos?

-S: Que hagan siempre lo que quieran, con cabeza obviamente. Pero que sea felices y estudien lo que les apasione. Claudia hoy viene de community manager, me ayuda con las redes y aprovechamos para pasar más tiempo juntos. Compartir tiempo con tus hijos es un regalo, para mí es una de las cosas más importantes y bonitas de la vida.