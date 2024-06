Luis Miguel desata la locura en su concierto en Córdoba, la primera parada de su esperada gira por España

La gira más esperada de la temporada ha comenzado. Tras un desbordante éxito en Latinoamérica y Estados Unidos, Luis Miguel ha comenzado su tour en España, donde los fans agotaron en solo unas horas las entradas de sus conciertos. Nadie quiere perderse la oportunidad de escuchar en directo su voz única que cautiva y ser testigo de una puesta en escena que solo las grandes estrellas como él pueden protagonizar. Para la primera (y apoteósica) parada de su tour ha elegido un lugar lleno de significado: Córdoba, la ciudad que en la que pasó su infancia la mujer de la que está enamorado, Paloma Cuevas. La emoción ha estado presente desde horas antes de comenzar a sonar los primeros acordes de sus canciones, cuando se ha desatado la locura.

Luis Miguel es muy querido entre el público, pero también entre sus compañeros, para los que es un referente. Así ha quedado reflejado con la presencia de numerosos rostros conocidos han querido vivir en primera persona este espectáculo y han vibrado al ritmo de los temas del cantante. Entre los asistentes hemos visto a dos artistas Pastora Soler y Luis Fonsi, quien ha llegado acompañado de su mujer, Águeda López, que también es cordobesa. También se han sumado a este acontecimiento el guitarrista Vicente Amigo y la diseñadora Juana Martín.

Desde que se ha conocido que Luis Miguel ha aterrizado a primera hora de la mañana en el aeropuerto, el ambiente festivo se ha palpado en las calles de Córdoba, donde los termómetros han registrado por la tarde una agradable temperatura de 24 grados y no ha llovido. La visita del artista del momento ha atraído a numerosos visitantes a la ciudad andaluza, en la que se respiraba ilusión por dar la bienvenida al Sol de México, sinónimo de música y talento en mayúsculas. Esa emoción se ha vivido con mayor intensidad en la plaza de toros de Los Califas, que se inauguró en 1965 y fue construida en los terrenos de Huerta de la Marquesa, junto al barrio cordobés de Ciudad Jardín.

La presencia de Luis Miguel ha causado furor y ha llegado gente de todas partes del mundo, algunos por la imposibilidad de conseguir entradas en sus ciudades. No han faltado pancartas, fotos tamaño XL y muchos selfies tanto dentro como fuera de la plaza para recordar siempre este momento que llevaban mucho tiempo esperando. La plaza de toros, donde reinaba el buen ambiente, también ha sido testigo de reencuentros entre amigos unidos por su admiración al artista y de planes entre padres e hijos que han crecido escuchando al artista mexicano. No han faltado aquellos que han encontrado en la música de su ídolo un refugio. Todas esas historias personales emocionan al cantante, quien siente una profunda gratitud con el "público fiel que le ha encumbrado desde sus comienzos".

Se ha reforzado la seguridad en las inmediaciones del coso, bautizado así en homenaje a figuras de toreo como Manolete y 'El Cordobés'. Las puertas se han abierto a las 20:00 horas y poco a poco han ido entrando los prácticamente 10.000 asistentes, completando así el aforo que el recinto tiene para este tipo de eventos. Con el fin de agilizar los accesos, evitar conflictos y garantizar la comodidad durante una noche única, cada entrada está numerada. De esta forma, han podido acceder directamente a su asiento, ya sea en primera fila (a escasos metros del escenario, donde se han colocado sillas blancas), en los tendidos o en grada cubierta. Todos han recibido una pulsera negra con esfera blanca, la primera gran sorpresa de la velada. Se han dispuesto además doce barras para los que necesiten refrescarse y una tienda oficial del concierto en la que se puede adquirir Luis Miguel: el artista, el ídolo, el hombre, el número especial que ¡HOLA! ha publicado sobre el artista.

Será que no me amas, La Bikina, Por debajo de la mesa, Suave, Culpable o no, Te necesito y Hasta que me olvides son solo algunos de los temas que han convertido a Luis Miguel en un ídolo intergeneracional desde hace cuatro décadas (grabó su primer disco con solo 12 años). Algunas de estas canciones han formado parte del repertorio del concierto, con el que ha regresado a España seis años después de su última visita, enmarcada en la gira de su disco ¡México Por Siempre! Gracias a su estilo inconfundible ha forjado una carrera llena de hitos: ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha ganado seis premios Grammy y seis Grammy Latino (además de haber tenido 15 nominaciones), posee 33 discos de oro, tres discos de diamante y 305 discos de platino. Las cifras y los reconocimientos cobran otra dimensión cuando pisa el escenario, que llena con su presencia, su profesionalidad y, sobre todo, con su voz única.

El tour con el que Luis Miguel recorre nuestro país no ha hecho más que empezar y tiene por delante un intenso calendario que le lleva a recorrer toda la geografía española. Actuará en Sevilla (30 de junio), Pamplona (3 de julio), Madrid (6 y 7 de julio), Murcia (10 de julio), Roquetas de Mar (13 de julio), Barcelona (17 y 18 de julio), A Coruña (21 de julio), Valencia (27 de julio) y finalmente Marbella (31 de julio y 2 y 3 de agosto). Después se trasladará a México y Las Vegas hasta el 25 de noviembre, cuando previsiblemente cerrará la gira en la ciudad azteca de Toluca.

Con motivo de esta esperada gira, ¡HOLA! ha puesto a la venta un número especial de 144 páginas que detalla la vida de la estrella que enamora al mundo con su voz y nos conmueve con su historia personal. Esta publicación para coleccionar recorre los momentos más emblemáticos de su vida, se detiene en la romántica historia de amor que vive junto a Paloma Cuevas, analiza su estilo inconfundible, repasa los hitos de su trayectoria musical y revela algunos detalles sorprendentes sobre las letras de sus canciones más icónicas.

