La emoción del exfutbolista Juan Carlos Unzué al llevar al altar a su hija pequeña, María

Hace unos días, la hija pequeña de Juan Carlos Unzué se daba el sí, quiero con su novio Alejandro en una emotiva boda. Ha sido la propia María Unzué quien ha compartido en su perfil público algunas de las imágenes más destacadas de este día tan especial. Uno de los momentos más emocionantes se producía cuando el exfutbolista llevaba al altar a su hija mientras sonaban los acordes de la canción Por ti volaré.

Juan Carlos, que padece ELA desde 2020, no podía contener las lágrimas al igual que su hija María, en el que ha sido sin duda uno de los días más felices de sus vidas: "Sigo sin poder expresar en palabras, todo lo que sentí el pasado sábado. Sin duda, hasta el momento, el mejor día de mi vida. Entre lágrimas, quiero agradecer a cada persona que estuvo ahí en nuestro día, no solo el haber estado presente, si no el crear la vibra que se creó". Tras la ceremonia, Unzué posaba feliz con los recién casados y con el resto de su familia. Todos los detalles, en este vídeo.