La pesadilla de Adara en 'Supervivientes All Stars': sufre una fuerte reacción alérgica y se convierte en la primera expulsada

Ha sido denominada la reina de los realities, sin embargo, Adara Molinero no podrá lucir su flamante “"orona" de ganadora de Supervivientes All Stars tal y como a ella le hubiera gustado. Primero, la semana pasada se quedó paralizada por el miedo a saltar del helicóptero y retrasó su entrada en el reality cuatro días y después una fuerte reacción alérgica acabó colocándola en la cuerda floja. Eso unido a su nominación junto a Olga Moreno ha hecho que la reina abandone su trono mucho antes de lo previsto.

© Telecinco

Adara, quien estuvo a punto de ganar Supervivientes 2023, ya aterrizó en la isla con mal pie y su suerte, lejos de mejorar, tan solo fue empeorando. Tras varias broncas con sus compañeros, especialmente con su archienemiga Marta Peñate, quien le reprochó haberse incorporado más tarde al concurso, la que fuera concursante de Gran Hermano 17 y GH VIP sufría, como hemos señalado anteriormente, una fuerte reacción alérgica que provocó que su cara se hinchase completamente.

"Me duele toda la cabeza, me arde. Me encuentro mal, siento que tengo la cara reforme", señalaba la concursante antes de ser evacuada urgentemente para ser atendida por el equipo médico. Sin embargo, la mejoría no fue inmediata y el rostro de Adara continuó hinchándose hasta llegar a desfigurarse.

© Telecinco

Una vez más recuperada, aunque aún bastante dolorida y muy baja de ánimos, Adara reaparecía en el concurso para hablar con Jorge Javier Vázquez de todo lo ocurrido, aunque la influencer tan solo tenía ya un deseo en la cabeza, abandonar el reality y regresar de nuevo a casa. "Siempre en mi vida pienso que se puede más y hay veces que hay que parar y decir: 'no se puede, no puedes y ya está, no pasa nada". "Siempre estoy pensando en no decepcionar a nadie y no me quiero decepcionar a mí", aseguraba la superviviente , que afirmaba querer volver con los suyos: "Necesito irme a casa con mi familia, de verdad que lo necesito".

Llamamiento a los 'adaristas'

Fue en ese momento cuando Jorge Javier intentó disuadirla de sus planes de abandonar confirmando que su salud no corría ningún tipo de peligro y que podía volver a la playa ante la autorización del médico. Pero Adara ya había perdido las fuerzas y las ganas de continuar y pedía a sus seguidores, a quien ella llama 'adaristas' que la ayudaran a marcharse. "Todas las personas que me quieren que me ayuden a irme" declaraba la influencer.

Y sus deseos acabaron cumpliéndose pues, finalmente, Adara se convertía en la primera expulsada, de la edición de Supervivientes All Stars poniendo así fin a este sueño que se había tornado en pesadilla. "Este no era mi momento, tenía mi edición muy reciente y sufrí mucho. Lo he intentado y no he podido, no pasa nada", afirmaba la influencer que perdía ante otro peso pesado como Olga Moreno.

Adara y Marta Peñate firman la paz

Sin embargo, antes de coger “su saco” y poner rumbo a casa, Adara quiso enterrar el hacha de guerra con Marta Peñate y ambas decidieron despedirse con un abrazo, dejando de lado todas las rencillas surgidas entre ellas.

© Telecinco

"Me esperaba que fueras otra persona. Me he llevado una alegría porque no eras lo que esperaba. Ojalá que fuera podamos tener esa conversación que no pudimos. Yo te debo un café y unas palmeritas", decía Marta mientras abrazaba emocionada a Adara. "Si en algún momento te he hecho daño, lo siento". "Y yo a ti. Esto es una chorrada. Nos juzgamos por un programa de televisión en el que no somos nosotros al cien por cien. Un programa que te puede coger en un buen momento o en uno peor. Yo juzgo al concursante, nunca a la persona", terminaba diciendo la canaria segundos antes de que Adara escribiera su particular 'The end'.