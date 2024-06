La tremenda bronca de Adara Molinero tras decidir continuar en 'Supervivientes All Stars'

En el estreno de 'Supervivientes All Stars' Adara Molinero se veía sobrepasada y confesaba que no se sentía preparada para realizar el salto desde el helicóptero, por lo que renunciaba a ello. Tras este acontecimiento histórico en el programa, este domingo debía tomar la decisión de si continuar o no y de esta manera, tirarse del helicóptero... ¡y Adara por fin se atrevió! Además, la concursante se tiraba posteriormente a aguas hondureñas, tras vivir unos momentos previos de mucha angustia.

"Por un lado he pensado que este puede ser mi último reality. Solamente hago grandes cosas que me apasionen e ilusiones. Y por ahora no hay nada más que...", señalaba Adara. Pero el presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntaba: "¿Decides volver a España hoy mismo o quedarte en Honduras y saltar esta noche del helicóptero?". "Por todas esas personas que me apoyan y me quieren, voy a intentarlo", apuntaba Adara.

© TELECINCO Adara Molinero minutos antes de saltar del helicóptero

Te puede interesar El motivo por el que Adara Molinero ha abandonado 'Supervivientes All Stars' antes de pisar la isla

Adara, muy nerviosa antes de su trascendental decisión y recordaba lo del pasado jueves: "Lo pasé muy mal. Nunca me había pasado. No entiendo por qué me pasó". Además, señalaba que ya días antes "estaba súper nerviosa. Cuando me subí al helicóptero empecé a conectar con todo lo de la otra vez que estuve aquí. La lluvia, el hambre, los mosquitos... todo lo que me había hecho sufrir tanto". Y es que a Adara le superó por completo la situación: "Me dio mucha pena. Pero por otra parte estaba aliviada de no volver a sentir lo mismo". Adara Molinero se mostraba momentos antes de tomar la decisión "muerta de miedo y asustada". Por otro lado, tras ser preguntada por quién se acordaba en un momento así de clave en su concurso, a Molinero le venían a la mente su hijo, familia y amigos.

Y llegó su esperado salto desde el helicóptero

Adara se tenía que tirar desde el helicóptero y esta vez no podía fallar. La concursante vivía unos angustiosísimos momentos antes de saltar, diciendo continuamente que no podía y volviéndose a meter dentro del helicóptero. Un mensaje de ánimo de Jorge Javier, animándola a saltar y haciéndola olvidar todo provocaba que, finalmente, la ganadora de 'GH VIP 7' se tirarse del helicóptero.

© Telecinco La dicusión entre Adara Molinero y Marta Peñate

La primera bronca descomunal con Marta Peñate

“Estaba esperando este momento, como he comentado muchos realities a los que has ido, ya te tengo muy calada”, reaccionaba Marta. “Eso es lo que has hecho, Marta, destrozarme durante 8 años a cada reality que iba. En el reality, en el plató y en tu casita, amor, desde tu móvil, destrozándome. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Que yo no hablo de ti nunca y tú llevas 8 años destrozándome”, respondía Adara dando lugar a una de las primeras grandes broncas de la edición.La discusión le pasaba factura a Marta que ya se había derrumbado en el juego de recompensa y volvía a hacerlo. “No estoy en un momento bueno de mi vida ahora mismo. No estoy preparada para todo esto. No tengo ganas de discutir con nadie. Me encuentro floja de fuerzas. Estaba más o menos tranquilas y ahora que alguien entre de nuevas, que me diga que tengo el guion aprendido, que quiero discutir… es que no tengo ganas ni de discutir. Estoy en otro mood, en otra época de mi vida, en otra situación y estoy ahora mismo que me quiero ir, de verdad”, decía entre lágrimas y completamente rota. De momento se queda y ambas se han nominado la una a la otra; veremos cómo evoluciona su relación.