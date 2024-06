De Alba Díaz a Sergio Ramos: entramos en el comentado concierto de Maluma en Sevilla

Martes 25 de junio. Sevilla. Aunque las temperaturas rozaron los 40º grados, Maluma aterrizó en la capital andaluza para dar el primer concierto después de convertirse en padre de la pequeña París, que llegó al mundo el pasado 9 de marzo. El concierto de 'Papi Juancho' en Icónica Santalucía Sevilla Fest -organizado por Santalucía Seguros- era de los más esperados y la Plaza de España volvió a ser testigo de la fusión del amor que nuestro país siente por la música en directo. La capital andaluza se convirtió en una improvisada pasarela sobre la que desfilaron numerosos rostros conocidos de nuestro país.

Influencers, futbolistas y cantantes que no quisieron perderse el concierto del colombiano. Y allí estaba ¡HOLA! para contar el concierto desde dentro, lo que no se vio y todos los detalles de una noche mágica cargada de buena sintonía y mucha música.

© GTRES Sobre estas líneas, el cantante colombiano Maluma durante su actuación en Sevilla

De Alba Díaz y Loreto Sesma a Tana Rivera

Más de 10.000 personas asistieron al espectáculo, entre ellas Alba Díaz, Loreto Sesma o Tana Rivera. La hija de Vicky Martín Berrocal nos contó que vive uno de sus mejores momentos a nivel personal. La joven sale desde hace un año con el músico Marcos Terrones, y no puede ocultar lo feliz que está, pues no puede borrar la sonrisa de su rostro cuando habla de su pareja. "Estoy muy enamorada. Después de varias decepciones ya era hora que me llegase un chico bueno", nos contaba entre risas. Nos desveló que este mes cumplen su primer aniversario como novios, "no hacemos seis meses como se ha publicado, haremos un año de relación".

“Me he trabajado la autoestima, y me considero una persona segura de mí misma. Hay niñas que me escriben dándome las gracias por compartir un físico real", Alba Díaz © CEDIDAS POR SANTALUCÍA Sobre estas líneas, la 'influencer' Alba Díaz, quien disfrutó del concierto de Maluma organizado por Santalucía Seguros en Sevilla

Además, la influencer está muy volcada en sus redes sociales, donde ha encontrado un medio para hablar sobre las críticas que recibe sobre su físico. "Me he trabajado la autoestima, y me considero una persona segura de mí misma. Hay niñas que me escriben dándome las gracias por compartir un físico real. Las mujeres tenemos celulitis e imperfecciones en la piel. El cuerpo perfecto no existe", nos explicaba.

“La vida después del matrimonio es un poco diferente. Pero somos un equipo. Este verano estaré en Marbella, y aunque en esta época Guillermo tiene muchos conciertos, disfrutaremos del tiempo que podamos juntos”, Loreto Sesma © CEDIDAS POR SANTALUCÍA De izquierda a derecha, Miri Pérez-Cabrero, Alba Díaz, Gemma Pinto, Loreto Sesma y Lidia Rauet

© CEDIDAS POR SANTALUCÍA

Te puede interesar Alba Díaz habla por primera vez de su novio, el cantante Marcos Terrones, y da detalles de su relación

Por otra parte, la escritora Loreto Sesma tampoco faltó a la cita: con un bronceado casi perfecto, la periodista nos avanzó que acaba de terminar su primera novela, que verá la luz después del verano. "He dado el salto a la novela. Es un cambio de etapa, pero estoy nerviosa por la acogida que pueda tener", nos explicaba. Además, este año ha celebrado su primer aniversario de boda con Guillermo Bárcenas, el vocalista de Taburete, y no puede estar más feliz. “La vida después del matrimonio es un poco diferente. Pero somos un equipo". "Este verano estaré en Marbella, y aunque en esta época Guillermo tiene muchos conciertos, disfrutaremos del tiempo que podamos juntos".

La catalana Gemma Pinto aterrizó desde Barcelona. Hablamos con la creadora de contenido sobre un nuevo proyecto que verá la luz muy pronto, y nos avanzó sus planes para este verano. "Amigos y familia. Voy a veranear en la Costa Brava y en Menorca, porque estos lugares son muy especiales para mí". Sobre la relación con Marc Márquez, nos dice que está "feliz". "Al final somos un equipo. Nos complementamos y nos entendemos, que es lo más importante".

Otra cara conocida que vibró cantando Hola Señorita fue Miri Pérez-Cabrero, ex concursante de Masterchef y Supervivientes 2024. Aunque nos confesó que está "aterrizando" porque han sido mucho meses en la isla, se está adaptando a su nueva realidad. "Soy una nueva Miri. La experiencia me ha cambiado la vida y aunque no haya ganado, me llevo muchas cosas". Lidia Rauet, y su novio el futbolista, Álex Blanco, o la influencer Sara Baceiredo también se encontraban en la capital andaluza.

© CEDIDAS POR SANTALUCÍA

© FOTOS CEDIDAS POR SANTALUCÍA Arriba, Miri Pérez-Cabrero, quien acaba de regresar de 'Supervivientes'. Sobre estas líneas la 'influencer' Lidia Rauet

Palco VIP

También nos encontramos en el palco VIP a Tana Rivera. La joven disfrutó con un grupo de amigos del concierto de Maluma. Muy cerca de ella se encontraban Sergio Ramos, sin Pilar Rubio. El ex futbolista del Real Madrid derrochó simpatía con algunos seguidores que lo esperaban a la salida del concierto y tuvo que salir de prisa y corriendo. Ramos mantiene una gran relación de amistad con el colombiano y escribía en sus redes sociales. "¡Cómo disfrutamos del concierto de Maluma. Siempre un espectáculo, mi brother". Son varias las ocasiones en las que ambos han estado juntos. Como se puede comprobar en sus redes sociales, siempre que el cantante visita España se suelen ver.

También, estaba allí el futbolista Joaquin Sánchez. Este último fue acompañado por su mujer, Susana Saborido y las hijas de ambos, Daniela y Alma, que disfrutaron del concierto como dos fans más. Joaquín disfrutó del plan en familia, y fue uno de los más aclamados, pues numerosas personas se acercaron a él para pedirle una foto. Nos comentó que se encontraba "muy feliz de disfrutar esta noche tan especial". Durante casi dos meses veremos a numerosos rostros conocidos como Anna Padilla o Ana Matamoros en uno de los festivales más icónicos del momento Icónica Santalucía Sevilla Fest, evento organizado por Santalucía Seguros en Sevilla, para disfrutar de artistas como Taburete, David Bisbal o Melendi.

© @sergioramos El futbolista Sergio Ramos y Maluma