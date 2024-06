Detienen a Carlos Navarro, 'El Yoyas', tras dos años en busca y captura por maltratar a su expareja, Fayna

Tras 19 largos meses, o lo que es lo mismo, un año y siete meses, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han detenido al exconcursante de Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', que se encontraba huido de la justicia desde 2022 tras ser condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por maltratar a su pareja y madre de sus dos hijos, Fayna Bethencourt.

Según han informado a EFE fuentes policiales, el prófugo, que fue detenido en torno a las seis de la mañana por un dispositivo compuesto por cerca de 30 efectivos, se encontraba escondido en una casa de la urbanización de Les Pinedes de l’Armengol, en Torre de Claramunt, en la provincia de Barcelona.

Consciente de que el círculo se estrechaba sobre él y que la búsqueda cada vez era más intensa, 'El Yoyas' permanecía permanentemente escondido y tomaba muchas medidas de autoprotección para evitar su localización y detención.

La orden de búsqueda y detención fue dictada por el Juzgado Penal 5 de las Palmas de Gran Canaria, tras tener que haber ingresado en prisión voluntariamente el 14 de noviembre de 2022 tras haber sido condenado por un delito de maltrato habitual, lesiones y amenazas a su expareja, a quien conoció en la casa de Gran Hermano, en el año 2000. Ya por aquel entonces el polémico concursante fue expulsado del reality precisamente por el trato que daba a la joven, aunque, una vez finalizada la segunda edición del concurso de la que ambos formaron parte, continuaron la relación y se establecieron en Barcelona. Más adelante, se casaron y tuvieron dos hijos, una niña que ahora tiene 15 años y un niño, de 12.

Tras años de calvario, Fayna lo denunció por maltrato y, en diciembre de 2020, Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión por violencia machista por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. En abril de 2021, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ratificaba la condena como autor de seis delitos en el ámbito familiar tanto hacia su exmujer, como hacia los dos hijos de ambos, menores de edad, y otro delito más hacia la nueva pareja de ella.

La defensa de 'El Yoyas' impugnó el fallo dictado en diciembre el Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria al cuestionar las pruebas en las que se basaba la condena y denunciar que los testimonios de sus hijos habían estado orientados por la madre, de la que decía que los tenía “secuestrados”. Sin embargo, la Audiencia de Las Palmas, sin embargo, no encontró motivo alguno para dudar del criterio del magistrado que examinó los hechos en primera instancia.

De esta manera, Carlos fue condenado en firme por un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de lesiones, un delito leve de amenazas y un delito leve de vejaciones, condena por la cual, como hemos señalado anteriormente debería haberse personado en el Juzgado de la Paz de Vilanova del Camí para ingresar de manera voluntaria en prisión, algo que no sucedió y por lo que se emitió una orden de busca y captura, que esta misma madrugada, llegaba a su fin.

La reacción de Fayna a la detención

Tras este largo calvario y esa sensación continua de inseguridad, por fin, Fayna Bethencourt, puede respirar tranquila y no solo por ella, sino también por sus dos hijos. La canaria se despertaba hoy con la mejor de las noticias, la detención de su maltratador, y como era de esperar su reacción no se ha hecho esperar.

Además de postear en sus redes sociales la noticia de la detención con los numerosos apoyos que le han ido llegando desde primera hora de la mañana, Fayna ha visto como su teléfono echaba humo por las numerosas llamadas recibidas tanto de amigos y familiares así como de medios de comunicación. "Estoy temblando aún" declaraba la exconcursante de Gran Hermano en Outdoor, una de las webs de Mediaset. "Me avisó la policía hace un par de horas" añadía sin poder contener la emoción de haber puesto fin al infierno vivido. "Estoy como un sueño" acababa afirmando la canaria, quien aún le quedan días para asimilar lo sucedido.

Carlos Navarro y Fayna Bethencourt estuvieron juntos durante 16 años y lo que en un principio fue una bonita historia de amor pronto se tornó en pesadilla, tal y como la canaria relataba en febrero de 2023 en El Chester de Risto Mejide. "Una de las primeras cosas que hacen este tipo de personas es aislarte de la familia y seres queridos" contaba aún con el miedo en la mirada. "Es como una secta, actúa poco a poco en un proceso lento pero constante" señalaba Fayna quien contó detalladamente el proceso de anulación al que fue sometido por parte de su maltratador.

"Me enamoré de un tío que me hablaba muy bien de su familia. De un tío que me ayudaba a las señoras a subir la compra. Pensaba que el rebelde sin causa con una infancia complicada no había conocido el amor verdadero hasta que me conoció a mí, porque también te ves en esa moto. Era el complejo de salvadora". Sin embargo, "no tardó en aparecer el monstruo" y con ello las primeras agresiones tanto verbales como físicas.

Con la templanza que da el hecho de no haberse dado por vencida y el de haber sido capaz de hacer frente a su enemigo, Fayna relató que Carlos Navarro 'El Yoyas' también le había maltratado delante de sus hijos y que pasó de sentir dolor a sentir solamente miedo y que fue por ellos por los que finalmente da el paso de denunciar.