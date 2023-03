Fayna Bethencourt presenta a su pareja mientras su ex sigue en busca y captura

Vivió un auténtico infierno al lado de su expareja, Carlos Navarro ‘El yoyas’, quien actualmente sigue en busca y captura tras una sentencia que le condenó a ingresar en prisión por violencia de género, sin embargo, Fayna Bethancourt no ha perdido la fe en el ser humano y ha vuelto a dar una nueva oportunidad al amor.

VER GALERÍA

- Carlos Navarro, 'El Yoyas', procesado por la justicia

- ¿Cómo saber si sufro maltrato psicológico?

La canaria, que hace menos de un mes relataba públicamente los dieciséis años de terror que vivió al lado del prófugo de la justicia al que conoció en el reality de Gran Hermano 2 en 2001, ha decidido dar un paso más al frente y ha presentado en la revista Lecturas, a su pareja, Misael Montesdeoca junto al que lleva cinco años de relación.

Fayna, quien tuvo dos hijos con su ex, una niña, que actualmente tiene 15 años, y un niño, de 12, está intentado pasar página dejando atrás los crueles años vividos al lado Carlos Navarro y el proceso de anulación al que fue sometido por parte de su maltratador. "Mis hijos son conscientes de que no es su padre biológico, pero entienden que el amor es más importante que la sangre" señala la canaria. "No me extrañaría que en el futuro se quisieran cambiar los apellidos", añade.

VER GALERÍA

La exconcursante, quien explicó en su día que al principio, Carlos le mostró su mejor versión y que después se fue trasnformando, ha admitido que aunque su expareja ingrese en prisión siempre sentirá miedo. "Esa es una cruz que siempre voy a llevar conmigo. Esa siempre será una sombra muy alargada" señala la canaria, a quien la policía le recomendó que aprendiera artes marciales y se comprar un perro de defensa.

VER GALERÍA

- Soraya Arnelas sorprende revelando que sufrió maltrato

- Consecuencias de la violencia de género sobre la autoestima

Carlos Navarro fue condenado en abril de 2020 a 5 años y 8 meses de cárcel por un delito de maltrato continuado a su expareja. Una sentencia que dictada por el Juzgado de lo Penal Número 5 y ratificada después por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de las Palmas el 20 de abril de 2021 por lo que el exconcursante de Gran Hermano debería haber ingresado en prisión el pasado mes de noviembre, sin embargo, Carlos Navarro decidió no personarse en prisión a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva la petición presentada por su abogado para que se le revise la condena. Actualmente, se encuentra en busca y captura, una orden que permanecerá vigente hasta el 3 de febrero de 2027, fecha en la que entrarían en acción las Fuerzas de Seguridad del Estado para buscarlo y proceder a su inmediata entrada en prisión.