Nace ¡HOLA! MADRID, la guía más exclusiva de la ciudad ya a la venta en tu quiosco

“Siempre me he preguntado, por qué la gente se queda aquí. Quizás no haya otro sitio, que sea mejor para vivir”. Ya lo decía David Summers hace unos años en su canción Madrid, Madrid, y no pudo estar más acertado. Porque da igual si naciste en Madrid, si vienes a pasar unos días o si has caído rendido a los encantos de esta maravillosa ciudad y la has hecho tuya. Porque Madrid es abierta, cosmopolita, viva, un lugar que tiene mucho que ofrecer. Planes, planes y más planes. Pero ¿cómo seleccionar entre tanta oferta? Ahora más que nunca lo vas a tener fácil, porque este mes de julio nace ¡HOLA! MADRID, la mejor guía de la ciudad.

El último miércoles de cada mes tienes una nueva cita en los quioscos. ¡HOLA! MADRID llega para descubrirte lo más cool, lo más secreto y lo mejor de Madrid antes que nadie y para ello contamos con los mejores expertos que nos van a desvelar todo lo que esta increíble ciudad tiene para ofrecerte. Junto a ellos, unos invitados de lujo, que nos descubrirán sus rincones favoritos y compartirán con vosotros, nuestros lectores, sus preciadas agendas.

© Macarena Kindelan

Descubre lo más cool, lo más secreto y lo mejor de Madrid antes que nadie

En este primer número podrás descubrir el Madrid secreto de Isabel Preysler; los anécdotas de David Summers y sus sitios preferidos de la ciudad que le vio nacer; los rincones favoritos de Sassa de Osma; el circuito madrileño de una campeona del tenis como Garbiñe Muguruza. Lulu Figueroa nos comparte sus planes favoritos para hacer con niños y Philocalist, las cazadoras de tendencias de la alta sociedad, nos descubren algunas de sus direcciones imprescindibles tanto para tomar un brunch, una copa, el lugar que las inspira o nos dan un plan infalible para el fin de semana. Laurence Debray, la biógrafa del rey, nos cuenta cómo cayó rendida ante esta ciudad que hoy ha convertido en su hogar y la periodista Isabel Jiménez, nos habla de sus lecturas preferidas. Un buen comienzo para orientarnos este largo verano.

Sassa de Osma nos desvela sus rincones y lugares favoritos de Madrid.

De la mano de los expertos de ¡HOLA! te será más sencillo conocer los mejores planes de la ciudad. Comenzamos con la gastronomía y te contamos todas las novedades para que tengas un verano lleno de sabor. Toma nota de las 20 pistas gastro para devorar la ciudad los meses de julio y agosto, descubre cuáles son las terrazas más deseadas y los mercados gourmets.

En este número también te ‘chivamos’ la ruta gastro de los Reyes. ¿Quieres saber dónde acuden cuando quieren tomar un menú ecológico? ¿Cuál es su marisquería favorita? o ¿dónde toman la mejor hamburguesa de la ciudad? En ¡HOLA! MADRID te lo contamos todo.

Nuestras expertas en shopping te acompañan por las calles más chic de Madrid, guiándote hacia las boutiques y tiendas más exclusivas. Además, te darán consejos para conseguir ese cuerpazo que deseas este verano y te desvelarán todos los secretos de esos barrios que son tendencia.

Tu nueva cita mensual en el quiosco con los planes más top para triunfar

No nos olvidamos de las escapadas, porque queremos que sigas disfrutando de ese Madrid que hay más allá del asfalto. Para verano te damos todos los tips para sobrevolar en globo la sierra de Guadarrama, conocer donde están las piscinas naturales más bellas y refrescantes de la Comunidad, descubrir el valle de los Sueños, hacer una escapada gastro a uno de los pueblos más bonitos de Madrid o conocer las cascadas del Purgatorio, el paraíso a una hora de la ciudad. En agosto tampoco podía faltar la lluvia de estrellas, con los mejores sitios para disfrutar de las perseidas.

Cine, teatro, festivales, conciertos, arte y exposiciones... todo lo que no puedes perderte este verano.

Terminamos con una completa Agenda donde nuestros expertos van a seleccionar, mes a mes, todo lo que no puedes perderte en el teatro, exposiciones, música, deporte y libros. Porque Madrid tiene muchos planes, sí, pero ellos nos develan los mejores y los más divertidos.

A partir del miércoles 26 de junio, ¡HOLA! MADRID estará disponible en tu quiosco. Conviértela en tu guía imprescindible y descubre Madrid como nunca antes lo habías hecho.

