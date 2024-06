Descubre a Amandla Stenberg, la protagonista de 'The Acolyte' a quien recordarás de 'Los juegos del hambre'

Si eres fan del universo Star Wars seguro que has oído hablar de la última de las series que Disney + ha lanzado, ambientada años antes del Episodio I de la saga de películas de George Lucas. Se trata de The Acolyte, que se estrenó hace tan solo unas semanas y, si bien no está consiguiendo las mejores críticas, sí se convirtió rápidamente en el lanzamiento más visto de la plataforma en lo que va de año. La protagonista de esta serie es Amandla Stenberg, una joven actriz estadounidense a quien probablemente recordarás de otra popular saga cinematográfica, Los juegos del hambre. En este vídeo descubrimos quién es Amandla Stenberg.