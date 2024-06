Danna celebra su cumpleaños en Madrid rodeada de sus amigas de Élite

Ha crecido en México, pero España ocupa un lugar privilegiado en el corazón de Danna porque fue su hogar durante una temporada de la que guarda inmejorables recuerdos y fue una época que la ayudó a descubrirse como persona. Ahora ha vuelto a nuestro país para reencontarse con sus seguidores y presentar los temas de Childstar, su último disco y el más personal de su carrera. Su actuación en Madrid, enmarcada en las Noches del Botánico, ha coincidido además con una fecha clave, su 29 cumpleaños, cuya celebración ha sido inolvidable y ha estado marcada por la presencia del reparto de Élite, serie en la que creó una segunda familia ya que sus compañeros la acogieron muy bien desde el principio como siempre resalta.

Entre los espectadores que no dejaron de cantar y bailar los temas de Danna se encontraban Georgina Amorós, Mina El Hammani y Claudia Salas. Las actrices compartieron reparto con ella en Élite (estuvo tres temporadas en la ficción de Netflix) y siguen teniendo un papel importante en su vida sin importar los kilómetros que las separan. Las tres tuvieron la oportunidad de felicitarla por esta nueva vuelta al sol que ha comenzado para la artista, que también estuvo con parte del equipo de la serie a finales de abril. Entonces protagonizó un reencuentro con Ester Expósito, Miguel Bernardeau, Georgina y Diego Betancor, productor de la ficción y pareja de esta última.

"Madrid, la noche que me has regalado ha sido única, hermosa y muy especial, gracias por cantarme, gracias por acompañarme y estar ahí con el corazón y el alma tan llenos de energía", ha dicho Danna. Difícilmente podrá olvidar el concierto que ha ofrecido en la capital, en el que ha sido sorprendida con una tarta que ha soplado mientras el público y todo su equipo, desde bailarines hasta los técnicos, han coreado al unísono el cumpleaños feliz. Además, ha estado también acompañada de Alex Hoyer, su novio y productor, con el que se ha fundido en un apasionado beso.

Una vez finalizado el espectáculo, la fiesta ha continuado por la noche madrileña, tal y como nos adelantó: "Me iré de rumba y celebraré muchísimo, es importante celebrar este año previo a los 30 en un sitio que tanto me ayudó en mi transformación". Así ha sido. Danna ha reunido a sus íntimos en un local en el que no ha faltado el buen ambiente, las risas, la música y la diversión. Sobre un pastel de chocolate cubierto de rosa y con su nombre, ha soplado las velas y ha asegurado tener "el corazón muy muy muy feliz, lleno de luz y agradecimiento con la vida por llegar a este momento tan plena, luminosa y rodeada de tanto amor, de verdad no puedo pedir más"

La importancia de España en su historia

En una reciente conversación con ¡HOLA!, Danna nos contaba que tenía muchas ganas de pasar su cumpleaños en Madrid porque "es lindo ser agradecido también con los sitios que te ayudan a transformarte". Celebrar su día en la capital, justo en este momento de su carrera supone un lazo más con nuestro país, donde ha crecido personalmente al ser su primera experiencia en solitario en un continente diferente a América. "Empecé a descubrir que desde niña había tenido una conexión especial con España. Yo creo en las vidas pasadas, en la astrología, y una vez me dijeron que España tenía un lugar importante. Hacer Hoy no me puedo levantar me acercó a España antes de mudarme a Madrid. Justo terminando esa temporada de teatro me llamaron para Élite, me quedo tres años viviendo allí y se transformó mi vida, es un lugar que me enseñó mucho a nivel personal", aseguraba.