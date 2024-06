La deliciosa y sorprendente cena de Georgina Rodríguez antes de una sesión de fotos, ¡no te lo esperas!

No es ninguna sorpresa que la gastronomía es una de las grandes pasiones de Georgina Rodríguez. Ella misma ha confesado en más de una ocasión que le encanta comer y asegura tener un metabolismo muy rápido que, junto al ejercicio, que forma parte de su día a día, contribuye a que pueda lucir un tipazo envidiable y no privarse de nada. Ya conocíamos su pasión por el embutido y los ibéricos, y ahora la modelo y pareja de Cristiano Ronaldo ha sorprendido al mostrar su cena "pre shooting", deliciosa y, quizá, no tan glamurosa como algunos esperaban.