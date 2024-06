La alegría de Georgina Rodríguez y Cristiano Jr, ¡los talismanes de la suerte de la Selección portuguesa!

¡Portugal ya está en los octavos de final de la Eurocopa 2024! Tras imponerse por tres goles a cero a Turquía, los lusos han pasado a la siguiente fase de la competición con la ilusión de poder llevarse a su país el ansiado trofeo. Un partido de lo más emocionante en el que Georgina Rodríguez, como una fan incondicional, ha estado dando aliento a los jugadores desde las gradas. En especial a su chico, Cristiano Ronaldo que también es el capitán del combinado.

La modelo ha disfrutado de esta velada deportiva en compañía de Cristiano Jr, que está siguiendo los pasos profesionales de su padre en el deporte rey, e, incluso, esta temporada ha fichado por las categorías inferiores del Al Nassr de Arabia Saudi. El primogénito del delantero, que recientemente ha cumplido 13 años, tiene una gran sintonía con la influencer y suele ir con ella a los torneos importantes de su padre como, por ejemplo, el pasado mundial en Arabia Saudi.

En esta ocasión, los grandes ausentes han sido los pequeños de la casa, los mellizos Eva y Mateo (6), Alana Martina (6) y la princesita de la familia, Bella Esmeralda (2). Hace tan solo una semana, Georgina y los cuatro niños estuvieron visitando el santuario de la Virgen de Fátima en Ourem (Portugal) , ya que la maniquí es una fiel creyente. Una vez que el árbitro ha pitado el final, Georgina ha tenido la oportunidad de reencontrarse con el ganador del Balón de Oro y celebrar con él la victoria, tal y como muestran las imágenes que ha publicado en sus redes sociales en las que aparecen compartiendo risas y gestos de cariño.

Esta Eurocopa está teniendo un significado muy especial para Cristiano Ronaldo, no solo por el apoyo que recibe de sus seres queridos, sino porque puede ser la última de su meteórica carrera, puesto que a sus 39 años sabe que la retirada de los terrenos de juego está cada vez más cerca. “Sé que no me queda mucho tiempo. Jugar después de los 35 o 36 es todo un regalo y trato de disfrutarlo. Lo importante es estar bien física y mentalmente para poder ayudar al equipo y con la selección me une un amor de toda la vida”, confesó en una reciente entrevista con SportTv.

© georginagio Look de Georgina Rodríguez

El look de Georgina Rodríguez

Para esta cita Georgina Rodríguez ha elegido un look cómodo e informal, pero con un toque chic. Un estilismo compuesto por pantalones vaqueros, corsé negro y chupa de cuero. En lo referido a los accesorios se ha decantado por unas gafas de sol en carey, un bolso shopper, pendientes largos, reloj dorado así como distintas pulseras con este mismo acabado. En clave beauty, la empresaria ha apostado por un moño alto pulido con un mechón suelto, siguiendo la tendencia del clean look, y un maquillaje sutil con sombras marrones y labios rosados cubiertos de gloss.

