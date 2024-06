Tres años sin Mila Ximénez: sus amigas la recuerdan en ¡HOLA!

Este domingo 23 de junio se cumplen tres años del fallecimiento de Mila Ximénez. La vida ha seguido sin la colaboradora de televisión pero nada ha sido igual después de su muerte, a causa de un cáncer de pulmón, a los 69 años.

Mila dejó un vacío en su familia y en todos sus íntimos amigos que la acompañaron en su inolvidable vida. Sus seres queridos no han querido desaprovechar la ocasión para rememorar su amistad con la colaboradora. ¡Hola! se ha puesto en contacto con algunos de ellos, que coincidieron con Mila Ximénez en su etapa profesional y que compartieron grandes momentos fuera de la pequeña pantalla.

© Gtres Sobre estas líneas, una imagen de archivo de Mila Ximénez durante sus vacaciones en Marbella

La discreción de Alba

Su hija Alba, fruto de su matrimonio con Manolo Santana, siempre se ha caracterizado por su discreción y por mantenerse alejada del foco mediático. En solo seis meses se quedó huérfana: tras el fallecimiento de Mila, el 11 de diciembre de 2021 murió su padre, el tenista Manolo Santana. Alba ha querido buscar la tranquilidad alejada de nuestro país y en su propia familia, junto a su marido, Aviv Miron y sus dos hijos, Alexander y Victoria. “Desde que nací he salido en la prensa por los padres que he tenido. Ha sido un orgullo ser su hija", contaba Alba hace un año. "Les echo mucho de menos. Con mi padre llevaba dos años distanciada y es distinto pero con mi madre tenía una relación muy estrecha, de todos los días. El vacío es enorme. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido y por mí misma. Seque mi madre lo querría", añadía.

© UGI La colaboradora de televisión con su hija Alba Santana por las calles de Madrid

La unión entre madre e hija siempre fue inquebrantable, una historia de ausencias, amor y lealtad hasta el final. A pesar de que hubo periodos en los que por distintos motivos de la vida Mila no pudo estar en el día a día de su hija. Después del 'polémico' divorcio entre Mila y Manolo Santana, años después Alba se fue a vivir con su padre siendo una niña y con la que era entonces la mujer de Santana, Otti Glanzielus, con la que mantiene una gran relación. “A los que dicen que mi madre me abandonó, yo les digo que ella me ofreció la mayor prueba de amor que puede ofrecer una madre: renunció a mí para que yo tuviera un futuro. Y lo hizo con todo su amor y rota de dolor”, declaró Alba en una de sus primeras apariciones televisivas.

En los últimos años, Mila pudo disfrutar de una placentera y agradable vida familiar, ejerciendo el papel de madre, y especialmente el de abuela, que era lo que realmente le hacía feliz. Durante sus vacaciones o sus fines de semana, la colaboradora viajaba hasta Ámsterdam para pasar tiempo con su hija y sus nietos. Nada le podía hacer tan feliz. Muchas fueron las ocasiones en las que la colaboradora expresó su deseo de dejar de trabajar en televisión e instalarse largas temporadas en Ámsterdam con ellos. Un deseo que no pudo cumplir.

"Les echo mucho de menos. Con mi padre llevaba dos años distanciada y es distinto pero con mi madre tenía una relación muy estrecha, de todos los días. El vacío es enorme. Sé que tengo que tirar adelante porque tengo dos hijos, marido y por mí misma. Sé que mi madre lo querría"

“Una mujer de carácter”

¡Hola! ha hablado con el padre Ángel. La relación de la colaboradora con el sacerdote venía de muy lejos; asimismo, Mila le pidió al sacerdote una última petición antes de morir: celebrar la misa en honor de la colaboradora. “Mila era una mujer de gran carácter, que transmitió a los que la rodearon la responsabilidad de las cosas bien hechas. Agradezco que quisiera que yo presidiera su funeral y me acuerdo de ella como una buena amiga”.

Otra persona especial para Mila fue Carla Barber. El inicio de su amistad se remonta a 2016, donde ambas coincidieron en el programa de Supervivientes. "Para mí ella fue como una madre en la isla y una persona a la que fue maravillosa descubrir. Después se convirtió en una buena y gran amiga con la que podía contar si la necesitaba. Era pura alegría y energía", nos cuenta la doctora especializada en cirugía estética.

© Gtres La faceta religiosa de Mila Ximénez, hija de una familia tradicional de Sevilla, se vio fortalecida en el transcurso de su enfermedad.

© GTres Mila Ximénez y Manolo Santana junto a una pequeña Alba

Su otra familia

Fue en el plató de Sálvame donde ella misma anunció el 16 de junio de 2020 que le habían detectado un cáncer de pulmón y que lucharía hasta el final. Su último día ante los espectadores fue el 10 de marzo de 2021. Tres meses y medio después, en la noche de San Juan, la colaboradora fallecía en su casa de Madrid. Con Mila Ximénez también se fue la seña de identidad del programa. Su personalidad arrolladora, pasional, rápida, su vitalidad y como entendía la televisión, fueron durante muchos años el sostén del espacio de Mediaset.

Allí coincidió con el presentador Ion Aramendi. En aquellos años, Ion trabajaba como reportero del programa, y fueron muchas las horas que compartieron juntos. “Mila y yo hicimos un viaje con una ONG a Nicaragua. En una noche, antes de volver, nos recuerdo a los dos subidos en una furgoneta grabándonos con un Ipad. Es un recuerdo que tengo para toda la vida. Siempre fue un amor conmigo, y yo solo era un reportero y ella una gran colaboradora. Me dijo ´sigue siendo como eres´. Fuera de cámaras era generosa, bondadosa, de estas personas que atiende a todos, que no hacía diferencias y era tan divertida... Me lo he pasado muy bien con Mila", nos cuenta.

© Getty Images Mila Ximénez y María Teresa Campos

"Fundamentalmente, era buena persona"

Otra de las personas que compartió grandes momentos junto a Mila fue Chelo García Cortés. La periodista conoció a la ex mujer de Manolo Santana cuando era un personaje público, durante su matrimonio con el tenista. “Los recuerdos se acumulan en mi mente. Conocí a Mila cuando era una personaje, y tuve la suerte de fotografiarla junto a su hija Alba. Siempre me había caído bien, nos habíamos respetado, y luego ya empezamos a trabajar juntas, durante más de trece años. Mila era una volcán, y aunque estuviésemos enfadas en algún momento, ambas sabíamos que si descolgamos el teléfono ahí estábamos las dos, para escucharnos y ayudarnos. La tengo muy presente, de hecho he sido incapaz de borrar su número de teléfono”, nos cuenta la periodista.

© Gtres La periodistas Chelo García Cortés y Mila Ximénez por las calles de Madrid

Carmen Alcayde. “No ha nacido ni nacerá nadie como la gran Mila Ximénez. Recuerdo muchas cosas de ella, era una persona súper cariñosa que en la televisión se crecía y era un todoterreno. Cuando estaba escribiendo su libro compartimos cenas y muchos momentos de risas. No habrá otra igual. Recuerdo que gracias a su aparición en Aquí hay tomate, el programa despegó. Yo no sabía quién era, porque no me interesaba mucho el mundo del corazón. Ella daba los consejos en práctica, viéndola actuar, éramos muy parecidas en carácter… El aprendizaje de Mila era verla en televisión. Si la tengo que definir en una palabra sería 'Superviviente', por los problemas que tuvo a lo largo de su vida, con su hija, su ex, como tuvo que salir de la nada y resurgió como el ave fénix. Me gusta hablar en presente de ella”.

"Para mí ella fue como una madre en la isla y una persona a la que fue maravillosa descubrir. Era pura alegría", Carla Barber

© Getty Images Mila Ximénez y Terelu Campos

"Fuera de cámaras era generosa, bondadosa, de estas personas que atiende a todos, que no hacía diferencias y era tan divertida... Me lo he pasado muy bien con Mila", Ion Aramendi

Antonio Montero. “Mila Ximénez tenía un corazón grande. En la revista ¡Hola! publiqué unas preciosas fotos de ella visitando a su hija Alba en el colegio cuando solo tenía 4 años. Detrás de esa actitud desgarrada y a veces hiriente que mostraba cuando formaba parte del “Eje del Mal” se escondía una mujer buena que siempre se buscó la vida. Una luchadora incansable que llegó a participar en realities solo por conseguir poder vivir sus últimos años disfrutando de su familia, que eran sus hermanos a los que adoraba y, sobre todo, su hija Alba y sus dos nietos, Alexander y Victoria, que viven en Holanda", nos cuenta. "Ella disfrutaba muchísimo cuando encontraba tiempo para viajar a Ámsterdam a ver a “ sus niños”. Verles jugando en el jardín era lo que más feliz la hacía. Que su sueño era poder dejarlo todo para ir a vivir allí y poder envejecer junto a ellos. Me dijo que quería dejar de trabajar en cuanto tuviera lo suficiente para poder permitírselo".

© Foto cedida por Antonio Montero Mila Ximénez y Antonio Montero

Gustavo González. "Con Mila era todo especial porque era y es, un mujer especial. Con una vida y una experiencia digna de escuchar y de leer. Un verdadero y real ave Fénix que resucitó varias veces. Me gusta pensar que es inmortal porque aún sigue con nosotros. Fundamentalmente, era buena persona. Con un carácter fuerte, te podía soltar una lindeza que te dejaba frío pero con la misma humildad, sensibilidad y delicadeza para pedir disculpas. Irradiaba cariño y, sobre todo, mucho respeto", nos cuenta su compañero de programa.