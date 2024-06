Nuria Fergó nos habla de la pesadilla vivida con la enfermedad de su prometido, Juan Pablo Lauro

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro atraviesan una etapa complicada. Fue el pasado 2 de junio cuando se conocía que el exmarido de Irene Villa había sido ingresado por una neumonía provocada por una bacteria neumococica, que se le complicó con un derrame pleural del que continúa recuperándose en el hospital Santa Elena, de Torremolinos, Málaga. Ahora, la cantante, que se encuentra en plena promoción de su nuevo espectáculo, María Dolores Pradera: toda una vida, con motivo del centenario del nacimiento de la dama de la canción, nos cuenta la pesadilla vivida con la enfermedad de su prometido, de quien está pendiente mientras atiende sus compromisos laborales porque "él me dice: “Nuria, tienes que hacerlo, ¿qué haces aquí?".

​“Juampi ha tenido la suerte de que es joven, deportista y de que no fuma ni bebe. A otro lo habría fulminado”

© Jesus Briones

© Gtres

—Lo primero de todo, ¿cómo está Juan Pablo?

—Está delicado y con mucho mucho dolor, casi no puede ni hablar.

—Supongo que os habréis llevado un susto enorme.

—¡Imagínate! El médico nos ha dicho que hay gente que se muere a causa de una neumonía así, tan severa. Juampi ha tenido la suerte de que es joven, deportista y de que no fuma ni bebe. A otro lo habría fulminado. Pero claro, aun así, lo está pasando mal.

—¿Cómo se encuentra de ánimo?

—Está contento y animado, porque con el drenaje le está saliendo el exceso de líquido, pero, como te digo, tiene muchos dolores, y eso que él tiene el umbral del dolor altísimo. Le están medicando con todo lo que pueden, pero nada.

—¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?

—Yo me asusté muchísimo y, en cuanto me enteré de que había tenido que ser ingresado, regresé pitando a Málaga. Estos días he tenido que continuar con la promoción, pero, gracias a Dios, él está acompañado por mi familia y por amigos que van a verle y que me van informando de todo. Además, gracias a las videollamadas, lo veo cada poco y sus hijos también hablan con él.

© @juanpablolauro Sobre estas líneas, un fotograma del vídeo que publicó en sus redes sociales junto a Juan Pablo Lauro para dar las gracias por las muestras de cariño recibidas.

—¿Te llegaste a poner en lo peor?

—Yo y todos. Ha sido lo que ha sido, pero ya está. Ahora, como dicen los médicos, hay que esperar. Está bien cuidado, pero no hay que olvidar lo que ha tenido y lo que tiene.

—¿Tendrá que permanecer muchos días ingresado?

—No sabemos. El médico nos ha dicho que tiene que ir día a día para ver cómo va progresando con los ejercicios que tiene que hacer, no puede decirnos nada más.