Salma Hayek emociona a Penélope Cruz con un recuerdo inédito de su padre fallecido

Este martes se cumplen nueve años de la muerte del padre de Penélope Cruz. Eduardo Cruz falleció inesperadamente de un infarto de miocardio cuando apenas tenía 62 años. Su muerte sumió en la más profunda tristeza a su familia, sobre todo a sus tres hijos Penélope, Mónica y Eduardo Cruz, y a su mujer Carmen Moreno, madre de su hija Salma, que apenas tenía tres años cuando sucedió la tragedia. Salma Hayek, gran amiga de Penélope, conoció a su padre cuando rodaban juntas Bandidas y ha querido mostrarle un recuerdo de aquel momento con motivo de la celebración del Día del Padre en Estados Unidos y México.

La actriz mexicana ha compartido una foto en blanco y negro en la que ambas posan con sus repectivos progenitores. "Durante el rodaje de Bandidas, Penélope y yo tuvimos que trabajar en el Día del Padre. ¡Qué recuerdo tan hermoso celebrar juntas a nuestros padres en el set! La familia lo es todo", escribió la esposa del magnate Francois-Henri Pinault. Una imagen y unas palabras que no solo han emocionado a su amiga española, sino también a sus hermanos, que han respondido a este bonito recuerdo con corazones, y a Goya Toledo, amiga íntima de la familia.

A día de hoy Salma todavía puede disfrutar de la compañía de su padre, Sami Hayek Domínguez, que el pasado mes de noviembre cumplió 86 años y al que dedicaba unas preciosas palabras: "Papá que bendición tan grande poderte celebrar un año más", señalaba emocionada y presumía de sus raíces libanesas. Sami es un político y empresario de origen libanés afincado en México.

Salma y Penélope son amigas desde hace más de 30 años, coincidieron por primera vez en los años 90 cuando Penélope llegó a Hollywood y la actriz mexicana ya vivía allí, y rápidamente forjaron una muy buena amistad. "Cuando fui a Los Ángeles por primera vez, no nos conocíamos, solo por teléfono. Llegué con un papel para hacer una película. Tenía mi billete de regreso. Así que fui por dos meses y no conocía a nadie allí. Me recogió en el aeropuerto y me dijo: ‘No vas a irte a un hotel. Te vienes a mi casa, porque esto es duro al inicio. Te vas a sentir muy sola’. Así que me llevó a su casa", contaba la esposa de Javier Bardem sobre cómo surgió su bonita amistad que se afianzó aún más en el set de Bandidas, la única película que han rodado juntas. "Por eso es por lo que ahora somos como hermanas", reveló.

