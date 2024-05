El malentendido que hizo que Clara Lago se enfureciese con Penélope Cruz

Todo el que recuerde la gala de los Goya de 2023 mantendrá en la retina ese abrazo entre Clara Lago, presentadora de la ceremonia, y Penélope Cruz, la que siempre había sido su referente. Pero, ¿qué ocurre cuando recibes una llamada de esa persona a la que tanto admiras? O te quedas sin palabras o no te lo crees y esto fue lo que le sucedió a Clara años antes de ese emotivo abrazo cuando acabó gritando por teléfono a la gran Penélope.

La anécdota ocurrió poco después de que la protagonista de El viaje de Carol se presentase al casting para interpretar a la hija de Cruz en Vover, papel que finalmente fue para Johanna Cobo. Entonces -y los antecedentes son importantes- un familiar le gastó una broma teléfonica haciéndose pasar por Pedro Almodóvar para ofrecerle un papel, tal y como ella ha contado en Martínez y Hermanos. Poco después, tuvo que lamentar la muerte de su tío abuelo y sonó el teléfono. Era Penélope Cruz que quería darle el pésame por su pérdida.

“Vale, a mí una vez sí, pero a mí dos no, a mí dos no me la cuelas”, respondió indignada Clara que, además, no estaba en un buen momento para encajar lo que ella pensaba que era una broma. No se quedó ahí la cosa. "Saqué a la chabacana que llevo dentro", dijo en el programa asegurando que no cesó de increpar a su atónita interlocutora y pedirle que no la tomara por tonta hasta que cogió el teléfono Lola Dueñas, a quien ella conoce bien, y le aseguró que no se trataba de ninguna broma.

Tras aclarar el malentendido, pidió volver a hablar con Penélope para disculparese por el desairé. "Todo se me cayó encima fue como 'mátame camión y déjame como un folio. Le pedí perdón en todos los idiomas y todas las veces que pude", confesó aún avergonzada por la situación. Aunque la protagonista de Volver había entendido perfectamente la confusión que se había creado aún recibió disculpas de Clara en cada uno de los encuentros que vivieron después.