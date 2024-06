Don Omar, el 'Rey del Reguetón', anuncia que padece cáncer

La estrella puertorriqueña del reguetón William Omar Landrón Rivera, popularmente conocido como Don Omar, ha anunciado que padece cáncer con 46 años. Ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales una imagen anunciando el diagnóstico acompañada de un mensaje de esperanza y optimismo.

Ha compartido con sus seguidores un post donde aparece su muñeca con una pulsera del hospital Orlando Health de Estados Unidos, conocido por su atención integral del cáncer. Junto a la fotografía escribía esta frase, donde deja ver que vive este proceso con todas las fuerzas: "Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto. #Fuckcancer", afirmaba el artista.

Este anuncio ha dejado impactados a muchos profesionales de la industria, quienes ya se han dirigido al cantante para enviar mensajes de ánimo y apoyo en estos momentos, como Celia Cruz, Zion o Sean Paul, que le ha escrito esto a través de sus redes "Mantén la cabeza alta, hermano. La salud es una bendición". Juan Magán, el DJ español con quien lanzó canciones como Ella no sigue modas o Si te atreves, ha reaccionado a la noticia con sorpresa. “¿Cómo?”, ha comentado junto a un emoticono que simula un abrazo. El post acumula ya más de 27.000 comentarios y en torno a unos 425.000 'me gusta'.

El autor de éxitos mundiales como Dale Don Dale, Virtual Diva o Danza Kuduro se retiró de los escenarios en 2017, después de más de 15 años de carrera siendo la figura icónica del reguetón. No tardó mucho en volver, pues en 2019 empresa de representación de Don Omar, informó del regreso a la música del rey del reguetón. “Decidí retomar todo, pues no puedo negar que es lo único que me hace sentir vivo”, expresó el artista en un comunicado. Este año tiene programada su gira por Estados Unidos y Canadá del 7 de agosto al 15 de septiembre, donde espera encontrarse bien de salud, aunque por el momento deja sus conciertos en el aire.

El 'Rey del Reguetón', su otro apodo, comenzó en los 2000 su carrera musical, lanzando su primer álbum de estudio en 2003, llamado ‘The Last Don’, con el que consiguió sumar más de medio millón de copias solo en Estados Unidos. Este fue el inicio de una carrera de éxitos, pues unos años después, lanzó ‘King of Kings’, con el que hizo su debut en el número 1 de las listas ‘Top Latin Albums’ de la revista Billboard. En 2008, el artista creó un nuevo sello discográfico, Orfanato Music Group, con el que llegó uno de los temas más famosos de su carrera, ‘Virtual Diva’. A partir de entonces, las nominaciones y premios por sus famosas canciones a nivel mundial comenzaron a llegar de forma abrumante. A día de hoy son más de treinta trofeos los que tiene.

En lo personal, Don Omar conoció en 2008 a la periodista y presentadora Jackie Guerrido, y pocos meses después de empezar a salir juntos se casaron en San Juan. El divorcio llegó tres años después, en 2011, donde Guerrido afirmaba que estaban demasiado comprometidos con sus proyectos individuales, y eso era lo que fallaba. El cantante tiene actualmente tres hijos, Daniel, de 22 años, Gianna, de 18 y Derek..

