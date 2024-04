Descubre a Rels B, el cantante mallorquín que arrasa en Latinoamérica y colaboró con Aitana en su tema más polémico El artista lanza su nuevo disco, 'A new star is born', tras el éxito de los anteriores

Loading the player...

A estas alturas no queda ni un solo aficionado al género musical urbano que no haya escuchado el nombre de Rels B. Y no solo en España, sino también en Latinoamérica, pues su éxito se expande fuera de nuestras fronteras, llenando estadios incluso en México. Además, en 2023 se hizo aun más popular colaborando con Aitana en el tema Miamor, una de las canciones más polémicas de la artista que hizo correr ríos de tinta debido a la coreografía que acompañaba al tema en su gira. Dispuesto a repetir sus últimos éxitos, Rels B llega dispuesto a repetirlo con su nuevo disco, A new star is born, que presentará este lunes por la noche en El Hormiguero. En este vídeo conocemos mejor al cantante mallorquín.