Conoce a la familia numerosa de Juan Magán: su mujer es actriz y modelo y su hijo mayor quiere ser músico

Cantante, compositor, productor... Juan Magán, rey del 'electro latino', lleva años cosechando éxito y anoche reunió en Madrid a un gran número de amigos en la presentación de su nuevo tema, Nadie como tú, una canción romántica con la que vuelve a sus orígenes. Este nuevo tema, cantando a dúo con Akon, se lo dedica a su musa particular, la actriz y modelo María Elisa Peralta, madre de sus cuatro hijos, Marc, Jay, Lis y Naím, el benjamín de la casa, que vino al mundo este verano. "Me siento un privilegiado, sin ella yo no hubiera podido hacer todas las cosas que he hecho", dijo a Europa Press. "Me ha aportado estabilidad. Es la columna vertebral nuestra familia", aseguró.

- Juan Magán cuenta cómo fue actuar en la puesta de largo de Victoria Federica

VER GALERÍA

A sus 44 años, el artista de Badalona ha dado un giro radical a su vida. Después de un tiempo afincado en República Dominicana, ha regresado a España para seguir triunfando. Su familia ha viajado con él y todos están encantandos con esta nueva etapa. "Siento que una ola me ha llevado por terrenos que no eran los míos, yo lo que hacía era música de baile y empecé a incursionar en otras cosas, que me fueron muy bien y estoy muy agradecido, pero me apetecía muchísimo regresar a mi sonido de hace diez años", contó sobre su nueva etapa artística.

VER GALERÍA

A Juan Magán, autor de temas tan conocidos como Bailando por ahí, No sigue las modas, Verano azul o Si no te quisiera, le dieron la nacionalidad dominicana en 2015. Su mujer es de ascendencia dominicana, pero natural de Palamós, Gerona, de hecho, sus tres hijos mayores nacieron en España.

VER GALERÍA

El mayor, Marc, que ya tiene 14 años, quiere seguir sus pasos. "Es un loco de la música. Yo he tratado de tenerlo centrado en los estudios, pero cada vez es más difícil", contó. "Le he dicho que por lo menos termine la Secundaria, cosas básicas, que puedas hablar con la gente, que tengas una educación para estar en cualquier parte, pero yo creo que... El sueño de todo padre, de que vaya a la Universidad, pues a lo mejor no. Y no pasa nada", añadió.

VER GALERÍA

Al músico le encantaría trabajar con Marc, pero su intención es que el joven se labre su propio camino. "Ser mi hijo le ha beneficiado en muchas cosas, pero también le puede perjudicar en muchas otras. Prefiero que tenga su propia personalidad, que haga las cosas a su manera, yo le apoyaré siempre", explicó.

Loading the player...

Juan Magán y María Isabel se apuntan a su propio 'challenge' de caritas en HOLA!4u